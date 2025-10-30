假日也能看醫生 桃園4處UCC輕急症中心11/2上線
為解決民眾假日就醫困難問題，並有效分流輕症病患，桃園市政府衛生局積極配合衛生福利部政策，自 11月2日 起開辦假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC），桃園市共設置4處據點，分別為：龜山大明醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院及中壢中美醫院，提供民眾於假日可即時獲得適切醫療照護的新選擇。
假日輕急症中心UCC服務時間為 每週日及國定假日早上8時至晚間24時，採兩班制運作，針對成人及兒童之感冒發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、輕微外傷、肌肉骨骼痠痛等症狀提供專業診療，避免民眾因假日無診所服務而前往大型醫院急診，造成醫院急診壅塞，讓林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院及國軍桃園總醫院等醫院的急診資源可以救治更多病危傷患。
目前台灣面臨人口老化、病床資源緊繃及醫療人力不足等挑戰，假日僅約兩成西醫診所開診，導致大量輕症病患湧入急診。UCC的設立，正是為了改善醫療分流，讓急診資源能專注照顧真正需要緊急處置的重症患者，提升整體醫療效率。
桃園市衛生局也將持續觀察UCC執行成效，滾動調整服務內容與據點設置，期盼提供市民更安全、便利的就醫環境。
為解決民眾假日就醫困難問題，並有效分流輕症病患，桃園市政府衛生局積極配合衛生福利部政策，自11月2日起開辦假日輕急症中心(Urgent Care Center, UCC），桃園市共設置4處據點，分別為：龜山大明醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院及中壢中美醫院，提供民眾於假日可即時獲得適切醫療照護的新選
4連霸民進黨籍立委楊曜，因飽受長期失眠之苦，提前宣布本屆任期結束，不再尋求連任之路。在剩餘的最後2年任期，楊曜希望完成衛生福利部澎湖醫院長照醫療大樓、三總澎湖分放射腫瘤治療中心，提供澎湖民眾更好的醫療服務品質。楊曜從2012年擔任立委以來，一直在衛環委員會為健全澎湖的醫療努力。先是協調醫學中心支援澎
（中央社記者陳俊華台北30日電）台灣周遭海纜頻遭破壞，立法院經濟委員會今天初審通過「海纜7法」的電業法、天然氣事業法、自來水法修正草案，明定破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電力電纜等故意犯，最高可處7年以下有期徒刑，並可沒收犯案船隻。
雖然已進入秋天，登革熱疫情仍有新增病例，台南市今年迄今出現3例登革熱本土病例及16例境外移入病例，台南市政府衛生局今天（30日）表示，登革熱四型病毒全在台南病例現身，感染源都來自東南亞；台南市登革熱防治中心已製作3例本土病例風險地圖，監測高風險地點。
為了緩解大型醫院急診壅塞問題，衛福部11月開始試辦「假日輕急症中心」，預計本週日（11月2日）正式營運，率先在6都設置13處據點提供假日門診服務，可以提供5類患者治療，但不得開立慢性處方箋。衛福部研擬
數位生活帶來便利，但長時間用眼也增加了視力風險；再加上慢性病與意外事故，都可能成為眼部的隱形威脅。根據衛福部全民健康保險醫療統計，眼部及其附屬器官疾病的住診件數在民國112年突破兩百萬件，其中白內障及青光眼住診件數也逐年攀升，顯示眼部疾病已成為國人文明疾病。而針對白內障的手術治療費用，雖有健保給付，但若選用自費人工水晶體，依不同需求仍要額外自費約NT$3萬元至NT$11萬元不等。
面對臺灣邁入高齡化社會的趨勢，桃園市政府持續推動高齡友善與跨世代共居的住宅政策，積極打造全齡共享的生活環境。桃園市「中壢一號」社會住宅30日獲頒「2025銀光好居五星標章」殊榮，展現「宜居桃園」的實踐成果。「銀光好居標章」由銀光好居行動聯盟設立，旨在推動全國高齡友善住宅的發展。評鑑重點聚焦於「安定、安全、安心、自主」四大核心面向，並整合住宅設計、無障礙環境與社區照護等多項評估指標。中壢一號社宅在各項評比中表現亮眼，特別在整體規劃、通用設計、智慧安全及公共空間配置方面表現優異，成功從眾多參選單位中脫穎而出，獲得最高榮譽「五星標章」。中壢一號自啟用以來，秉持「全齡友善、老幼共融」的理念，導入跨領域專業團隊進駐，涵蓋長者關懷、基礎醫療、照護服務、社工支援與社區參與等多元面向。從生活照顧、健康促進到心理支持，提供整合型照護服務，讓長者能在熟悉的社區中安心生活，持續維繫社交互動與自立能力，成為高齡友善社會住宅的示範基地。桃園市都市發展局江南志局長表示，本次榮獲「銀光好居五星標章」不僅是對市府長期推動友善住宅政策的肯定，更展現桃園在「銀髮共居」與「永續宜居」發展上的成果。未來住都中心將持續精進營運
衛福部新制上路。11月起衛生福利部將有多項攸關民眾的新制實施，除了近日健保署宣布11月起週日及國定假日輕急症中心（UCC）六都試辦開設13處，以緩解急診壅塞外，包括「不孕症試管嬰兒補助3.0」，未滿39歲生三胎最高補助新台幣35萬元；公費流感疫苗及新冠疫苗第二階段開打，開放50至64歲無慢性病成人也能打。（記者：簡浩正）
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】 11月1日起公費流感及新冠疫苗開放第二階段對象接種，50至64歲無高風險慢性病
【記者 王雯玲／高雄 報導】34歲女性因腹痛就醫發現缺鐵性貧血，不到3個月確診大腸癌；44歲女性嚴重貧血卻拒絕
腎臟健康的關鍵在於細胞中的「粒線體」，這些被稱為生命「發電廠」的細胞器官一旦出問題，腎臟就會「缺電」而受損。他特別提醒，許多人日常喜愛的含糖飲料對粒線體而言是毒物，長期飲用恐導致腎功能受損，呼籲民眾應減少攝取。
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌美國前總統拜登被診斷出高風險攝護腺癌，癌細胞已轉移至骨骼。攝護腺癌早期症狀不明顯，常被誤以為排尿問題，PSA 檢測是重要篩檢工具。醫師提醒男性定期檢查、早期診斷，可控制病情並延長存活期。美國現年 82 歲的前總統拜登，近日被診斷出罹患攝護腺癌（Prostate cancer），且癌細胞已轉移至骨骼。根據其辦公室聲明，拜登因出現泌尿道症狀惡化前往就醫，經檢查後確診，格里森分級（Gleason grading system）高達 9 分，屬於高度侵襲性癌症。目前其家人與醫療團隊正在評估最合適的治療方案。攝護腺癌：男性老化常見癌症之一攝護腺癌是台灣男性第 5 大常見癌症，根據衛福部癌登資料顯示，好發於 65 歲以上男性。早期常無明顯症狀，僅有頻尿、夜尿或排尿困難等輕微表現，常被誤以為是攝護腺肥大而延誤診斷。PSA（攝護腺特異抗原）血液檢測與直腸指診（DRE）是最主要的初步篩檢方式，若 PSA 升高或觸診異常，醫師會進一步安排影像與切片檢查確診。Gleason 分級 9 分代表什麼？格里森分級是評估攝護腺癌細胞惡性度的重要指標，分數介於 6 到 10 分
北台灣還有總價不用300萬就能當屋主的新案。根據新建案市調機構彙整今年北北桃竹實價揭露最低總價預售案，發現桃園市大園工業區內，有預售案實價最低總價約233萬元，不過，坪數僅7.8坪，市調業者指出，預售案出現過分低總價，不外乎小坪數、低樓層，蛋白區、甚至蛋殼區，且多數為投資型產品。
氣溫逐漸下降，心血管疾病風險隨之攀升。冬季寒冷使動脈收縮，大幅提高急性心肌梗塞發生機率。這類疾病主要源自冠狀動脈阻塞，可能是動脈硬化或血栓形成所致，導致心臟無法獲得充足氧氣供應。
第三季全國新建案每坪均價回到一年前，根據最新發布的第三季國泰房地產指數，桃園市、臺中市新案銷售率跌至歷史新低，僅新竹縣市銷售率達8.62%，為第三季各都會區最佳。進一步觀察全國、以及主要都會區第三季大樓建案每坪均價，全國年跌約0.43%，直接跌回1年前價格，新北市、桃園市以及新竹縣市也呈現年跌趨勢，
獨家／「買貴退差價」陷阱？控第三方平台退款卻遭刷機票EBC東森新聞 ・ 1 天前
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 3 天前