〈假日人物〉商業學者劉順仁把財報當故事書

提起會計和財報，是否就聯想到枯燥無味嗎？中華會計教育學會理事長劉順仁，為硬梆梆的「會計語言」注入溫暖，讓人從中一窺企業背後的生命故事。

劉順仁為長庚大學工商管理學系教授暨EMBA執行長、台大會計系名譽教授，身為商學學者，劉順仁卻深具人文涵養，將中華文化和西方哲學，融入現代管理學，形成人文價值與績效實踐並重的完整管理體系。

著作等身的劉順仁，不是老學究，書中內容更是饒富趣味，把管理學當成看電影、將財報當成故事書，甚至可深入研究如兵法書，他和提倡王道精神的宏碁集團創辦人施振榮更合著《王道經營會計學》，倡議王道思維，創作價值、利益平衡及與永續經營，希望引領台灣開創新未來。

從會計財報，可一窺企業歷史，透過數字化，除讓人一目瞭然、便利運算，更因化繁為簡，讓人容易掌握。他指出，從技術面來說，清楚的記帳代表社會的誠信正直，企業以此為基礎，推動產品需求導向。長年教學，劉順仁希望將知識傳遞給更多人，出版《財報就像一本故事書》等書，希望將其變成深入淺出的「科普書」，即使沒有商學基礎，也能輕鬆入門。

近年來台股熱度持續升溫，各家上市櫃公司也都會提供財報，然密密麻麻的數據，是否讓你看了頭暈？劉順仁也指導撇步，只要關注營收、獲利、毛利率、負債和現今流等要點，就可以輕鬆掌握企業的動向。

