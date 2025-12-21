〈假日人物〉披著國旗跑向世界 洪烽源的馬拉松人生

洪烽源高舉國旗在賽道上留影，將台灣帶向世界舞台。（圖／洪烽源提供）

走進洪烽源的辦公室，最先映入眼簾的，是兩面滿滿的獎牌牆──金銀銅色交錯、繽紛綵帶，造型各異的獎牌密密麻麻地記錄著他跑過的城市與步伐。從東京、倫敦、芝加哥、波士頓、柏林到紐約，世界六大馬的獎牌最為醒目；台灣各地大小賽事的完賽獎牌，也像一本厚重的行走紀錄，安穩地掛在牆上。

六十五歲的洪烽源，開始跑步的契機在二０一三年，一起步就相當大膽，直接挑戰半馬，雖然有多年網球底子，但對跑步完全陌生。投入全馬訓練後，他一年平均十趟海外賽事，把不同城市的街道當作自己的跑道，把人生視為一段持續探索的旅程。

洪烽源手持六大馬完賽紀念獎牌，背後是各大賽事累積的獎牌，見證他十多年來以跑步走遍全球的足跡。（圖／洪烽源提供）

提起最難忘的賽事，並非國外的大型馬拉松，而是台灣的鎮西堡百Ｋ。那一年比賽遇上霸王級寒流，風雨與雪水夾擊，鞋襪衣物全濕透，體溫迅速流失。越跑越冷，雙腳像踩在冰塊上，手指凍到近乎麻痺。他形容每一步都在消耗意志。最終，他在第七十四公里退賽。那是他第一次感受到意志極限，內心不斷掙扎，要不要再往前一步？

每到國外比賽，他會將國旗隨身攜帶，約兩百公尺前披上迎向終點。除了讓更多人知道台灣外，更是一種感謝，感謝能以台灣人身分站在世界跑道上，感謝自己的身體能帶他去到那麼多地方。

完成六大馬後，他持續規劃下一步，明年三月巴塞隆納跟羅馬、四月波士頓、五月南非開普敦。洪烽源的獎牌牆依然在增加，地圖上的足跡也持續延伸。

(記者林怡孜)