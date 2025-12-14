〈假日人物〉林冠維榮獲崑大傑出校友成就獎

台南市議員林冠維（左）深耕基層為民服務、關懷弱勢，獲母校崑大校長李天祥頒發傑出校友成就獎。（記者汪惠松攝）

崑山科大材料工程系九八年畢業的台南市議員林冠維，平時深耕基層為民服務，持續結合青商會、台南市康黃金愛心慈善協會關懷弱勢，善心獲得好評。獲母校崑大頒發一一四年「傑出校友成就獎」，表彰其在地方政務推動與社會服務上的卓越貢獻。

林冠維平時熱心公益，曾擔任永康青商會長，社區發展協會理事長，調解委員，急公好義，熱心付出。其中早在青商會長任內每逢節慶即一直與青商會結合、楊中成議員服務處、康黃金慈善會愛心協會，永康地區、里辦公處、社區，一起舉辦愛心物資捐贈活動，累計受惠弱勢家庭逾七千戶。

康黃金慈善愛心協會於二０二三年成立永康分會，擔任分會顧問團長的林冠維，仍持續與協會聚集眾多人力、物力資源從事關懷弱勢孩子。另永康分會成立以來，林冠維亦關懷協助七十位往生者愛心義葬及八十戶家庭急難救助。

校長李天祥表示，林冠維校友任職市議員勤為地方服務，即便在崑大畢業及於南大攻讀研究所畢業，仍未間斷地方參與與服務。

林冠維說，有些殊榮不只是屬於他個人，更是屬於一路走來陪伴、鼓勵、栽培他的每一位鄉親和師長。他會繼續努力，未來只要母校有需要，他一定站在第一線以感恩師長的心，盡其所能為母校奉獻服務。

