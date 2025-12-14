〈假日人物〉老拓駐唱20年 吳曉玉歌聲喚起青春回憶
在台南，說起老拓音樂餐廳，許多人第一想到讓人放鬆的深夜音樂舞台。在老拓駐唱多年，擁有超過二十年舞台歷練的曉玉，她的歌聲陪伴無數客人走過青春、戀愛、工作與生活的高低起伏；而老拓，也成了她人生最重要的舞台。
曉玉踏入駐唱行業的時間，比許多人想像得更早。十歲那年，她第一次拿起麥克風參加校內歌唱比賽，沒想到一路奪下冠軍，也開啟她對舞台的熱情。從國小到高中，她持續參加各種比賽，在一次次站上舞台的過程中，確立了「想用歌聲分享情感」的信念。廿一歲起，她正式投入駐唱工作，不久後進入老拓，從年輕到成熟，從青澀到穩健，一唱就是二十多年。
曉玉的舞台看似輕鬆，但背後的專業與堅持不容小覷。一周雖只有兩場演出、私下卻需要不斷練習、排舞、調整聲音，甚至學習多達七種語言的歌曲。有位九十多歲的阿嬤，聽她唱歌聽到不想回家。這些回饋，成為曉玉持續站在舞台上的力量。
曉玉的歌聲，是許多老客人一週的期待。曉玉想對支持她的觀眾說，謝謝他們一路的鼓勵，她才能持續在舞台上發光發熱。生活不會總是順利，但在舞台上，她會把最開心的氛圍帶給大家，也會在大家回饋中找到力量。
二十年，曉玉用歌聲記錄了自己的青春，也陪伴了需要慰藉的心靈。曉玉會繼續用最真誠的聲音、最溫暖的笑容，唱著屬於她與老拓的故事。
(記者林怡孜)
