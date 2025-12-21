〈假日人物〉蘇錦春獲選百大MVP經理人

南台ＥＭＢＡ校友、濠瀅機械企業董事長蘇錦春推動數位轉型，成功整合於化妝品填充設備的創新，獲選《經理人月刊》第十八屆百大ＭＶＰ經理人。（南台提供）

南台科大ＥＭＢＡ校友、濠瀅機械企業董事長蘇錦春推動數位轉型，藉由機器手臂成功整合於化妝品填充設備的創新，經母校推薦角逐《經理人月刊》第十八屆「百大ＭＶＰ經理人」徵選，從激烈競爭中脫穎而出，成為南台ＥＭＢＡ第十二位獲此殊榮的校友。

濠瀅機械成立近卅年，專注於化妝品填充與自動化設備的開發製造，客戶遍及法國、日本等知名國際大廠，產品行銷全球五十餘國。面對傳統製造業的挑戰，董事長蘇錦春帶領團隊積極推動數位轉型，將口紅、粉餅充填機等設備進行技術改良，導入自動化控制與機器手臂應用。此舉不僅取代傳統需人力壓粉塊、排放鋁盤等繁瑣工序，更大幅節省人力成本並提升產品良率，其獨特的產品服務創新獲得評審團高度青睞。

廣告 廣告

蘇錦春精準洞察後疫情時代的市場變化，迅速調整策略，轉而發展眉筆生產設備，成功帶動相關設備營收在二０二四年逆勢成長百分之十，充分展現企業領導者順應變局的韌性與決策力。

（記者汪惠松）