〈假日人物〉陳啓榮走讀記錄六甲之美

六甲區長陳啓榮花費六年，走訪轄內的老屋、古廟、公共藝術及自然景觀，並以百首的詩詞搭配攝影，創作完成《六甲風采詩影集》，期望成為遊客與市民認識六甲的工具書。(記者盧萍珊攝)

因一句「六甲好山好水好無聊」，讓六甲區長陳啓榮花費六年，走訪轄內的老屋、古廟、公共藝術及自然景觀，並以百首的詩詞搭配攝影，創作完成《六甲風采詩影集》，全書以七大主題呈現六甲人文風貌與地景特色，期望成為遊客與市民認識六甲的工具書。

六年前初到六甲區服務的陳啓榮，聽到居民戲稱「六甲好山好水好無聊」，經實地踏查，深深被六甲文化厚度與自然景觀吸引，為六甲下了不同註解「六甲是好山好水好所在」，只是欠缺被好好記錄的機會，決定以影像與文字為地方留下紀錄。

六甲區公所連續多年出版相關主題叢書，讓旅客更方便了解六甲。(記者盧萍珊攝)

今年適逢陳啓榮公務生涯滿二十年、人生邁入五十歲，希望藉由《六甲風采詩影集》作為自己與六甲的紀念。詩影集內容涵蓋老屋風華、王爺宮等古廟信仰、六路地標與裝置藝術、珍貴老樹、夢之湖及地景聚落、在地特色店家與日常生活景致。

新書由陳啓榮自費出版，內頁分美食、觀光旅遊、老屋、古廟、落羽松、埤塘、老樹、步道、裝置藝術，以及特色建築地圖等主題，詳細介紹六甲好山好水好風景，讓遊客迅速按圖索驥，輕鬆愜意體驗六甲經典小鎮的悠活。另也推出電子書版，可於六甲區公所網站免費閱讀。

為提升旅遊體驗，六甲區公所連續推出十款六甲主題地圖，包括美食、觀光、老屋、古廟、落羽松、埤塘、老樹、步道、裝置藝術與特色建築，協助遊客探索地方深度旅遊魅力。另有《老屋風華》、《絕代風華》、《古廟風華》等，讓暢遊六甲更為方便。

