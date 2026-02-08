〈假日休閒〉二寮雲海轉化竹浪雲煙藝術品

二寮雲海被轉化為一件巨大竹構藝術作品─竹浪雲煙。（記者張淑娟攝）

台南左鎮以最親民的二寮日出雲海聞名，在二寮觀日平台有全台最低海拔卻最壯闊的雲海觀賞點每當晨曦微露，今年左鎮燈會，二寮雲海被轉化為一件巨大竹構藝術作品─竹浪雲煙，讓二寮的雲海律動以另一種形式留存在土地之上。

左鎮以白堊惡地地形和二寮日出雲海而成為眾多遊客追日逐雲的好所在，尤其山嵐在惡地之間翻湧，成為許多人難以忘懷的左鎮憶，而這份轉瞬即逝的自然景象，在今年左鎮燈會中，被轉化為藝術創作品─〈竹浪雲煙〉。此作品真的把二寮雲海留了下來。

〈竹浪雲煙〉是以左鎮地景為靈感核心，並以左鎮最多的竹材為主要媒介，透過彎折、穿織與層層排列，將山嵐堆疊的視覺意象，轉化為具有流動感的竹構線條，整體造型宛如一波波翻湧的雲浪，呼應左鎮惡地起伏的地貌線條。

該作品歷經近千次鑽孔與穿線，長時間以手作方式完成結構組裝，並邀集在地青年夥伴共同參與，在寒流來襲的夜晚裡，以實際行動完成這件結合勞動、共創與地方情感的作品，其特色是隨時間與光影變化，日夜呈現截然不同的樣貌。

白天的〈竹浪雲煙〉展現竹材本身的硬挺與力量感，線條層層堆疊，在陽光下形成清晰而有節奏的結構美學；入夜點燈後，燈光穿梭於竹構之間，光影錯落交織，使整體氛圍轉為柔軟而富有情感層次，彷彿雲海在夜色中再次流動。所以〈竹浪雲煙〉不僅是一件藝術作品，更是一種對土地的回應，亦即在看似艱困的環境中，只要有光、有心，依然能編織出動人的風景。

