〈假日休閒〉到宮崎御所喝杯「物理」下午茶

宮崎美術館館長洛克華是物理學者，他以實驗室的物理原理，燻蒸西洋花草茶的茶香。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

喝下午茶平實無奇，但喝到和「物理學」結合的下午茶就比較特殊了。海安路小巷弄內的宮崎美術館有一個「花茶實驗室」，館長洛克華是物理學教授，他利用試管的燻蒸原理讓花草茶更有層次，還可聞香，是時下最獨特的「物理」花草茶。

走進宮崎御所美術館的午後，前庭的「宮崎盞」是一間花草茶的「御所」，在這裡時間和腳步會被放慢。主持此「實驗室」的是美術館館長洛克華，他是靈魂物理學者，一位喜歡用物理研究生活的人，館內所有設計都含物理原理，花草茶也不例外。

宮崎盞的下午茶時刻，客人手邊不是茶壺，而是一支透明的試管。以這個月推出的「薰風御宿」花草茶為例，試管內的花草從下而上共分四層，最底層的是普羅旺斯薰衣草、法國洋甘菊、埃及甜菊、最上層是馬鞭草。

比較不同的是它不像一般花草茶是整壺沖泡，而是裝在一支下層開有三個細孔的實驗室用試管，以九十五Ｃ熱水沖泡試管，經蒸氣浸潤，熱氣往上凝聚在軟木塞開口處，打開軟木塞，花草香噗鼻，洛老師說，宮崎盞的下午茶都從聞開始，有點像老人茶的聞香杯。

整壺泡的花草茶，只有濃淡、沒有層次，洛克華的實驗室花草茶，口感分好幾個層次，很多客人在喝到第三口時，才真正遇見馬鞭草。洛克華說，這如同人生的起承轉合，每個階段都不相同，它不會在第一瞬間就取悅人，而是在等待中讓人理解它。

洛克華和客人聊他的花茶實驗室，不談風味，不談品牌，而是談熱傳導、蒸氣路徑、濕度交換與層次沉積。有人笑說把喝茶搞得太難，他卻淡淡回應：宮崎盞不是要賣茶，是想讓人真的喝懂茶。

有人嫌他的花草茶太慢。洛克華表示，正因為太忙，所以更要慢一點，而等待的時間，就是生活本來應該有的節奏。

洛克華表示，宮崎美術館十二月推出結合下午茶和美術館導覽的特別方案，不只可以品嚐下午茶，還可在專業導覽的引導下，參觀館內的畫展，歡迎有興趣的朋友大家一起來。