〈假日休閒〉大里菩薩寺 喧囂旁的寂靜

菩薩寺有著滿牆的綠植，綠植中還有涓涓水滴而下。

（記者張淑娟攝）

有著全台最小寺廟之名的台中市大里區菩薩寺，自然、幽靜，還有樹上的石雕小僧人，令人處處可拾趣，更可敲著大大小小的缽，體驗頌缽之聲。

話說菩薩寺的住持慧光法師，由星雲法師弟度落腳在大里，其父親是越戰時駐防台灣的美國士兵，媽媽是台灣人，那年由十方信眾合力買地建了菩薩寺，二００四年底落成。寺的建坪不到二百坪，是以清水模方式建造，門前有老梅樹，牆面則爬滿了綠植，特別的是涓涓水滴由牆面綠植而下，形成美麗的景色。

藏在熱鬧城市中的菩薩寺，是三層樓建築，若不是專程造訪，不仔細尋找可能會錯過，到了寺映入眼簾是一座小小的木門，上頭書寫著好看的「菩薩寺」，一入門，左邊就有座小小水塘，還有一尊指著天地的小小佛，池內有蓮靜靜的迎風，接著大樹下有著許多大大的缽，讓大家可以體驗，步道旁有許多菩薩與佛像的相關飾品，進入大堂就是展區，不論是佛言佛語或是畫，都有著令人深刻的故事，牆上還掛著不少攝影作品，每一個轉身皆有大小佛像安座。二樓為佛殿，三樓是寫經室，除了少數空間限制外，其餘皆可自在的駐足。

走進菩薩寺的木門，映入眼簾是一道道沈靜的風景。

在菩薩寺內很靜謐，有的靜靜的抄寫著經文，訪客都能放輕腳步，隨意的去體驗風吹入寺，風鈴輕搖的自然之聲。而菩薩寺雖小卻美，此建築還入圍過台灣建築獎、台中市都市空間設計大賞。而如此小而美的寺，正如同一本經典般，將沈靜的佛法以最平實的方式，走進大家的日常。

特別的是寺內的空間都可清晰看見藍天，無所謂的內與外，所以可引入風與光，充分感受到人與自然、建築與環境的和諧平衡。 （記者張淑娟）