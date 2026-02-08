〈假日休閒〉寶山二集團粉櫻花海浪漫

寶山二集團櫻花盛開了，粉粉世界吸睛。（記者張淑娟攝）

「如何看才能看到櫻花最美的模樣呢？」，答案是「躺著看」。原來當我們在櫻花樹下時，席地而坐，以大地為床，躺著看櫻花，聽著「別知己」的簫聲，這就是賞櫻最高極的視覺聽覺享受。走吧，到高雄桃源區寶山二集團的櫻花林裡，看各種櫻展演不同的風采。

二月開始就是賞櫻季節，而在南部的櫻花季已開始，其中寶山二集團櫻花公園的櫻花正綻放，其海拔一千五百公尺左右，粉粉的櫻花林，吸引著各種鳥類來擇枝而棲，飛躍花間，形成一幅熱鬧的櫻花圖，而寶山二集團的櫻花森林近四十公頃，種植五千株左右的櫻花，有河津櫻、八重櫻、緋紅櫻和吉野櫻等多個品種，打造成一條條櫻花步道，今年賞櫻季將持續至二月下旬。

廣告 廣告

寶山二集團的櫻花林即使不是櫻花盛開的時節，依然有不少遊客造訪，健走步道，倘佯於林間，如今櫻花開了，不只假日人多，平時也吸引不少遊客訪櫻，多數人都自備了野餐墊，坐在櫻花樹下，享受這一季盛開的櫻。走訪寶山二集團賞櫻，可沿荖濃溪林道往藤枝國家森林遊樂區方向，位於十六點五公里處，不過，山區道路蜿蜒，行車務必小心為上，園區不收門票，停車空間有限，可早點上山避開車流。

由於南台灣天氣比較熱，相對的櫻花也都屬於較早開的區域，在高雄若想賞櫻，絕對不可錯過桃源區的「寶山二集團櫻花公園」，二月已從河津櫻開始陸續綻放，年前就能賞花。賞櫻期間，每晚五點點燈，打造夜櫻步道，讓大家白天賞花、夜晚散步。因此這裡可說是最強的賞櫻景點，且二、三月都是櫻花季，從最早開的粉粉河津櫻揭開序幕，接著還有山櫻花、八重櫻。

此外，此處視野相當寬廣，順著木棧道漫步，可遠眺玉山山脈綿延壯麗的山景，而漫步櫻花步道，涼風徐來，除了花語還有鳥語。另外站在觀景平台，視野無邊際延展，小關山的巍峨、建山的蒼翠盡收眼底，遠處的寶來溫泉區雲霧繚繞，最舒服的就屬躺在櫻花樹下，仰望美麗的櫻花，此時所看到的櫻絕美無比。 （記者張淑娟）