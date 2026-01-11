〈假日休閒〉最難小百岳 攀越三腳南山賞水庫風光

三腳南山有多段均需攀繩而上。

（記者張淑娟攝）

三腳南山位在曾文溪與後堀溪之間，標高一一八七公尺，沿途可眺望曾文水庫，登頂還可遠眺大凍山及山巒綿連，在太師椅巨石可俯瞰曾文水庫湖山風光，不過，山路多段都要拉繩攀岩，極具挑戰性。

被稱為台南第二高的三腳南山，也是喜愛挑戰的山友們最愛。前進三腳南山可從台南楠西市區出發，續往「曾文水庫」方向，即由台三線進入楠西「水庫路」，行約廿公里即可抵達「跳跳農場」停車場，該停車場為自助繳費(大車一百元、小車五十元)，周邊還有洗手台、公廁等設施。

農場所在即接近登山口，由登山口出發得克服七百三十七公尺高度的陡峭落差，沿途可見倒樹落石，應該是今年初大地震所造成，再加上山徑上不乏高落差，均需拉繩攀岩手腳並用，真的是名副其實的「爬山」，也被稱最難爬的小百岳。進入登山口後，前段為梅園步道，梅樹與果樹、竹林夾道，梅花即將於農曆年前盛開。

攻頂前有巨石，名喚太師椅，是取景的好地方。

由於三腳南山步道由「西稜岔路」開始就進入陡上原始山徑，後段步道約一公里都是一路陡上坡度遽增，雖無遇臨崖危險地形，但卻陡上陡下，最讓人鬆一口氣的就是看見「太師椅」，該巨石位於登山步道２.８Ｋ處，標高約１０８０公尺，岩壁石台如座椅，視野極佳，經過太師椅之後，就是最後一段陡上主稜線，約一百米即能登頂三腳南山。 （記者張淑娟）