〈假日休閒〉柴鹽滾滾 七股鹽山鬧新春

6米高主角阿柴萌呆 寵物列車換裝啟航 園區角落藏彩蛋 加碼柴犬刮刮卡送好禮

今年台鹽七股鹽山的守護神鹹DOG DOG，邀請全國毛小孩一起來開同樂會。（記者陳俊文攝）

今年春節，台鹽串聯南北兩大據點「七股鹽山」與「通霄觀光園區」，打造全台最受歡迎的「走春雙熱點、馬上走透透」行程，在物價飛漲的年代，這兩處向來是高ＣＰ值的國旅選擇：苗栗通霄觀光園區全區免門票，台南七股鹽山每車僅收一百元清潔費，讓大家輕鬆省荷包，帶著全家大小從南玩到北，一路發發發。

七股鹽山「二０二六柴鹽滾滾鬧新春」系列活動即起至四月底，包含鹹DOG DOG裝置藝術展出、狗狗大氣球展出、園區寵物列車等精彩活動。

六米高的「阿柴」「鹹DOG DOG」，外型圓滾滾，頭戴斗笠、懷抱大鹽包，憨厚地盤踞在雪白的鹽山上，象徵守護這座「白色財庫」，成為全台最萌的招財地標，預計將掀起一波打卡熱潮。

不只看展，這裡更是毛小孩的樂園，全新啟航的「寵物列車」換上柴犬主題新裝，讓遊客能帶著家中的毛孩寶貝一起搭乘小火車乘風遊園，園區更貼心準備免費撿便袋，落實寵物友善，讓全家大小與毛孩都能登鹽山、吃鹹冰棒，在療癒氛圍中迎接「柴」源廣進的一年。

今年七股鹽山的鹹豆豆派對，設計幾處可以和毛小孩一起互動的遊戲。（記者陳俊文攝）

園區更精心規劃多重驚喜，一月二十四日至二月八日寒假期間，入園即發放「柴鹽滾滾Bingo卡」，限量四千張，完成連線任務便能兌換獨家小禮物。農曆春節初一至初五（一月十七日至二十二日）再加碼「柴犬刮刮卡」，園區消費滿五百元即贈柴犬刮刮卡試手氣，可將特製柴犬木夾等好禮帶回家。

台鹽公司董事長丁彥哲表示，柴犬象徵忠誠與守候，與七股鹽山多年來守護在地記憶的精神相呼應。今年以柴犬為主角，希望讓遊客在這座宛如「小雪山」的鹽山上，感受陪伴的力量。

除了主視覺的六米巨柴，園區四處還藏著不同造型的大型柴犬氣球，營造「轉角遇到柴」的驚喜。現場更展售多款「柴犬大學」的柴柴周邊，讓柴迷們不僅能拍照打卡，還能挑選可愛紀念品。即使家中沒有阿柴的民眾，也可領著心愛的毛孩一起來鹽山開春節「同樂會」。

(記者陳俊文)