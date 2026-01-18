〈假日休閒〉梅嶺風情萬種 賞梅趣

到楠西旅遊，不可錯過泡美人湯。（記者張淑娟攝）

楠西區曾有著滿山嶺的香蕉，所以被喚為香蕉山，但一甲子以來，香蕉山的香蕉換成了各種梅樹，有石塔、有胭脂梅、還有阿榜、青心和萬傳等各式品種，所以香蕉山也改名為「梅嶺」。梅農們以一甲子歲月守著老梅樹林，而老梅樹靜靜的成長，更以季節留下難得的清香味，走吧，到梅嶺聞梅香賞梅花，食梅子雞湯。

台南的後花園就在楠西區梅嶺，到梅嶺有多條步道可走，包含有梅峰古道、伍龍步道、梅龍步道和竹子尖步道、一線天步道、觀音步道等，且隨著季節轉變，梅嶺風情萬種，任何季節都適合來到梅嶺，有時可賞螢、有時可賞花，四季都適合健走步道，輕鬆行。而此時節正是梅花盛開，梅嶺上的福來和日日林間等老梅園不只梅花盛開，每一株老梅樹的姿態萬千，各有各的美，適合在梅樹下靜靜的坐著，享清風拂來、梅香撲鼻。

到梅嶺賞老梅樹不可錯過的是福來的老梅園，以及日日林間的林家老梅園，這幾處可說是梅嶺的賞梅祕境，其中福來老梅園的視野相當廣闊，可賞夕照，與老梅相輝映，而日日林間的老梅樹姿態最美，走在林間，真的有遺世獨立的美。

此時到梅嶺賞梅外，肯定要吃聞名全台的梅子料理，每家餐廳的梅子料理各具特色，甚至是同樣的梅子雞湯，味道也各有不同，值得好好品嘗。再則楠西是水果之鄉，現又是芭樂和蜜棗的採收季，到梅嶺還可順道體驗採蜜棗，讓小旅行有不同的回憶。另外，更可以造訪龜丹溫泉區，在區內有四家溫泉可泡美人湯，且各有風情，有日式的，有在地的，但相同的是溫泉泉質都是頂好的，錯過了可惜，所以賞梅泡湯是此時節到楠西必走的遊程。

