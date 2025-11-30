〈假日休閒〉波波草轉色 杉林溪紅色盛宴

杉林溪種下的波波草已展紅顏。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕台南報導

秋天是美麗的紅，中華旅行社常有的旅行遊程就是到四季各有花色的杉林溪，今年秋天的杉林溪多了可愛多多紅波波綠波波，讓大家不用遠至日本去看波波草了。杉林溪森林生態園區總能種出大家喜愛的花草來，從牡丹、郁金香、紫藤、葉牡丹和狀元紅到愛情花，四季花顏繽紛，如今連波波草也展顏，這場深秋盛宴可別錯過。

杉林溪六千株的波波草已由綠轉紅，成了全園區的焦點，看到波波草園的遊客們，共同語言就是不用大老遠跑到日本去看了，來杉林溪就可以一睹波波草的紅顏，紅的很漂亮，再搭配著造型獨特的山景，波波草真的美極了，可說是一場秋天的好禮。

走在波波草園，彷彿置身在夢幻裡，一叢叢圓圓的紅，看了心情就開朗起來，且喜氣洋洋，而到杉林溪要前進波波草園，可以走穿林步道，步道上的銀杏也即將轉成金黃，同時在步道上可享受芬多精，還可聽見潺潺的水流聲，綠水繞山徑，更能聽到蟬鳴鳥語，不少愛追鳥的攝影者，總會守在園區各角落，等待著鳥入鏡。

走過了穿林步道之後，就可以來到杉林溪最美的水杉林了，再過一陣子水杉林也一樣要變色了，而此時節正是波波草由綠轉紅的季節，波波草為藜科地膚屬植物，又名「掃帚草」，秋季轉色時猶如將整片山林抹上腮紅，且在山風中搖曳著，風姿綽約，如此美景將可持續至秋末初冬時節，而想觀賞可愛的波波草海，得把握此時紅綠交織獨特的季節，為秋日行程增添驚喜。