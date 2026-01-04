〈假日休閒〉空軍眷舍賞遊趣 感受人文之美

二空新村曾是空軍眷屬居住聚落，成為台南近年重要新興文化據點。

台南市現有兩大空軍眷舍，整建後各自展露風華。位於南區的水交社文化園區，園區內自然野放景觀襯托典雅日式傳統建築，老樹盤根錯節於牆垣，融合文資保存，展現有別以往的眷村風貌。位於仁德的二空二空新村，曾是空軍眷屬居住聚落，以獨特生活紋理與人情溫度，成為台南近年重要新興文化據點。

水交社曾是日治時期日本海軍將校軍官的親睦團體，戰後成為空軍眷村，歷史縱深橫跨明清至戰後，宿舍群後被指定為市定古蹟，保留日式宿舍和眷村生活歷史記憶。

走訪水交社 探眷村老味道

水交社宿舍群設置展間，展出空域、眷村等相關主題記憶。

園區內有ＡＩＲ台南館，記錄「台南空域」為主軸的主題展館；展演館呈現跨越眷村三個世代歷史記憶；歷史館有跨越在地歷史縱深故事；眷村主題館則為老房舍轉新書房的敝墟書店，並有展示藝術家蔣勳藝術作品與講座的和通蔣勳書房。在園區旁則是見證百年歷史的桂子山豎立於側，山腳下還有邊城百衲藝術中心，開放藝術創作展覽，另衝特色的咖啡輕食藝文交流平台；美食不能少，「相聚場」帶大家享受牛肉麵等美食佳餚。

水交社曾為空軍眷舍，園區附近有數架飛機，營造空軍飛

走訪水交社附近可探詢眷村美味。早餐組合可至昔日崇德市場老滋味─慶雲燒餅豆漿烘焙專賣店找尋燒餅、豆漿、油條；或蔡家豆漿品嘗現磨豆漿、燒餅；不遠處的大林國宅，有主打水餃、燒餅、炒餅、炒麵等的金門館，更是遊子歸鄉必嘗的眷村老味道；一旁還有湖南臘味美食─馮媽媽的店，必點的臘肉、豆腐香腸，現於水交社眷村雜貨舖也能輕鬆購買，將眷村記憶帶回家。

至三月三日，以桂子山為主題布置的耶誕樹藝術燈飾，白日似大山小山徜徉在水交社的藍天綠地，夜間則變裝成似銀河般璀璨的耶誕樹群，體會古人夜間登府城最高峰桂子山頂觀星之樂，也是台南市區不分日夜的絕美之拍照打卡點。開館資訊洽園區網站。

位於台南南側的二空新村，如今保留許多饒富年代感的眷村建築與現地遺構，成為融合文化創意與生活美學新場域。除展間展現老照片、家具等，讓人一窺當年眷舍生活，並有光雕投影互動體驗與市集活動，並串聯東門城外小旅行路線，連貫歸仁、關廟及仁德的「新豐潮新春踏青尋（草）莓」等。

東門城外小旅行 踏青尋莓

二空新村周邊擁有許多值得順遊景點。距離僅五分鐘車程的台南都會公園，廣闊綠地與大型公共建築如奇美博物館，是親子散步與藝術欣賞絕佳選擇；鄰近的十鼓仁糖文創園區，以糖業文化為核心，是理解台南產業與人文底蘊重要場域。若安排一日遊，不妨以藝術與工藝為主軸，從二空新村出發，搭配奇美博物館的典藏藝術、十鼓的劇場體驗，展開美感兼具知性的文化旅程。

在二空，能讓人從城市節奏中暫時抽離，重新感受生活質地，旅人可以放慢腳步，來到二空新村，在歷史與當代交織時光裡，遇見台南另一種迷人樣貌。詳洽二空粉專。 （文、圖∕記者林雪娟）