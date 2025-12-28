〈假日休閒〉衝向南方 追尋冬日暖時光

到南台灣曬冬陽看天空之鏡、踩夕陽、追落日餘暉。（記者張淑娟攝）

到南台灣曬冬陽看天空之鏡、踩夕陽、追落日餘暉。（記者張淑娟攝）

到南台灣曬冬陽看天空之鏡、踩夕陽、追落日餘暉。

（記者張淑娟攝）

白浪、沙灘、夕陽海 曬一場南國艷陽

怕冷的民眾，別忘了南台灣的冬陽是暖的，到屏東可以到墾丁足踏沙灘賞美麗的夕陽海，或者到大山母山和龜山步道看看視野遼闊的海景，以及昔日的守台坑道，順道再遊恆春古城，到民謠館聽聽屬於恆春的月琴民謠，走訪百餘年的萬金聖母聖殿，享受耶誕氣氛，來個假日小旅行。

恆春東門古城牆聽曲拾古

走訪恆春聽曲、登古城牆。（記者張淑娟攝）

恆春的洋蔥季節一過就是牛杙仔蘿蔔的採收季，小小的牛杙仔菜頭細緻好吃，冬季到初春時節到恆春最迷人的產物是不可錯過的，還有在恆春東門古城牆也是必遊的景點，登上古城牆，放眼就是美麗的恆春，此時難免心中會響起那首屬於恆春又好聽的民謠「思想起…」，所以下了古城牆別忘了走到鄰近的民謠館，聽聽曲，感受一下屬於恆春半島的詩文，聽聽在地的民謠。

廣告 廣告

體驗了恆春的文學之後，在溫馨的十二月耶誕節，更可順道走訪相當有特色的百餘年老教堂─萬金聖母聖殿，走入殿堂內可享受一片安靜，聆聽教堂傳出的聖詩，到戶外則可以看看耶穌受難的許多故事，且還有棵高大的耶誕樹，及為了耶誕節來臨所布置的各種聖母與聖子的故事，充分享受文化宗教之旅。

到屏東不可錯過百餘年老教堂─萬金聖母聖殿。（記者張淑娟攝）

南台灣龜山島感受落山風

再往南走可到南台灣的「龜山島」，這可是昔日的重要軍事所在，在龜山步道上留有不少軍事設施，上了高點更可感受到落山風的威力，同時也可眺望到美麗的台灣海峽。而小小的龜山島，倒也吸引不少的遊客一探究竟，這也是南台灣的一處祕境。

走過了龜山島，再往南走，就到了墾丁的美麗沙灘，雖值冬季，到觀浪卻是一件雅事，海浪一波又一波的襲來，冬季的墾丁看海是件舒心的事，靜靜的坐在沙灘享受冬陽，黃昏時立於沙灘看著夕陽照亮海平面，波光粼粼，等紅透的夕陽逐漸落到海平面下，紅霞更是無以倫比的美，讓小旅行有了最圓滿的記憶。

看過了海，順道還可以走訪山徑林蔭處處的大山母山，此座山相當親民，高度不高，走起來很輕鬆，一小時就可以上三角點，是到墾丁旅遊的人，除了看海外，也是值得走訪的山景，因此在南台灣的民眾，週末假日休閒，最簡單的選擇就是奔馳於屏鵝公路，看見美麗的海就可以沿途賞海景，爬爬山，體驗最自在的山海小旅行。 （記者張淑娟）