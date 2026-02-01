〈假日休閒〉雲端追風 南橫單騎壯遊

騎乘機車走南橫，沿途無敵美景就在眼前。

南橫有著無敵風景線，高山峻嶺、寬闊天地、以及千變萬化的雲海，而這也是機車騎士們最想結伴暢遊的所在，且由台南市玉井區出發，一路沿著台廿線騎一百七十公里，橫越中央山脈，就到台東海端鄉了。走吧，不妨來一場南橫單騎之旅。

神奇的台廿線，最西端由台南市中西區開始，穿越永康、新化、山上、左鎮到玉井，再由玉井出發即是南橫的起點，愛騎機車的騎士們，絕不錯過南橫的單騎之旅，可享受山風徐來，且不用變更路線，沿著台廿線，經過甲仙到六龜，再到桃源，之後，可夜宿梅山口民宿，等著翌日清晨道路開放，即進入最美的南橫路段。

南橫高聳的長青祠，奉祀著開路英雄們。

長青祠紀念開路英雄

由梅山口出發，一路看到的就是全視野的山巒疊翠，萬壑千谷，雲遊其中，總難免被美景所吸引停駐，不過在南橫要停下腳步，得要找寬廣之地，也要找安全無落石之地，再盡情的欣賞美麗風光。慢慢騎到天池，可拾階而上，上到如天高般的長青祠，看看南橫開山闢路的英雄事蹟，而長青祠就是為了奉祀當年闢建南橫公路施工過程中，不幸因公殉職的一百一十六名工程師及工作人員靈位，即使長青祠階梯相當多，但還是一定要登上，許多人登頂長青祠總不免行三鞠躬禮，供菸、供果、供花，只因那為南橫而壯烈的開路英雄。

看過了開路英雄故事，相信更珍惜這條南橫公路，也更會選擇慢慢騎，去感受那開山闢路的辛苦，隨即騎入那六百多米長的大關山隧道後，一出隧道口就來到南橫最高點的埡口，海拔二千七百廿二米，也是所有騎士務必停留看雲海的所在，在埡口可以欣賞到最美的雲，雲的變化萬千，有時由山巔而下，有時又飄向山巔，這也是埡口最迷人之處，愛爬山的也可以由埡口起登百岳之一的關山嶺山，再往高處爬，所看見的視野更不同。

過了大關山隧道就是視野無限遼闊的南橫最高點埡口。 （記者張淑娟攝）

埡口-山海交會絕景

一百七十公里的南橫，橫越阿里山山脈、玉山山脈和中央山脈，而穿越中央山脈主脊的山口，位置在向陽山和關山之間，海拔二千九百一十九點二公尺，而位在台廿線一百四十一公里至一百四十二公里處的大關山隧道，就是鑿穿中央山脈主脊，也是台灣海拔最高的隧道，更是南橫最高點，出了隧道即是埡口，因此隧道東西兩側的景觀差異甚大，這也讓埡口成為南橫最美的景點。

由埡口一路而下，有可泡湯的所在，還可暢遊利稻部落等，進入台東海端鄉後，可夜宿池上，享受最好吃的米飯，翌日可遊賞湖光美如畫的大波水池，同時走訪那大家所熟知伯朗大道上的金城武樹，享受慢活的池上，再一路騎乘往太麻里、金崙前進，找個可泡湯的住宿環境，好好輕鬆一下騎車後的身心。

