假日傷病免跑急診！「假日輕急症中心」11月上路，全台13據點一次看

健保署預告，假日輕急症中心（UCC）將於11月試辦上路，全台共設立13處據點，讓輕症、急症患者能在假日就醫。UCC的醫療科別有哪些？醫療費用怎麼算？該如何分辨病情屬於輕症或重症？

台灣人動不動就掛急診，不完全是因為不懂醫療分級、濫用醫療資源，更可能是資訊不足、醫療制度設計造成的。

根據《康健雜誌》報導，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠指出，醫改會調查結果顯示，近6成民眾假日跑急診，是因為不知道哪裡有診所能看病；另有26%則是難以判斷病情是否嚴重。此外，國內假日診所平均開診率僅16.7%，求醫無門的輕症患者通常只能去急診。

廣告 廣告

假日輕急症中心的設立，正能補上這塊缺口，讓輕症患者能有更清楚、更方便的就醫選擇。

什麼是假日輕急症中心？涵蓋科別有哪些？

健保署公布，為落實醫療分級、紓解急診壅塞的問題，2025年11月1日至2026年12月31日期間，將試辦假日輕急症中心，在週日及國定假日上午8時～晚上24時收治病患，讓輕急症病人可即時獲得醫療照護，把急診醫療資源留給病況緊急的重症病人。

假日輕急症中心除了設置急診，同時段也會開放內（兒）科系、外（骨）科系。此外，耳鼻喉科、眼科可視需求評估設置，亦可採遠距會診。

假日輕急症中心掛號費及部分負擔怎麼算？

假日輕急症中心掛號費由當地衛生局核定，部分負擔則比照基層醫療收取150元。

輕重症該怎麼分辨？不舒服該掛急診或去假日輕急症中心？

根據衛福部健保署及醫事司公告資料，急診檢傷標準可依患者病情危急程度分成5級，數字愈小，表示症狀愈嚴重：第1級必須緊急處理，第5級則屬於非緊急情況。

【第1級】復甦急救

‧ 建議就診：撥119或送急診

‧ 建議等待時間：立即處理

‧ 主要症狀：心跳、呼吸停止，肢體及嘴唇發青、發紫、無意識或意識混亂等

【第2級】危急

‧ 建議就診：撥119或送急診

‧ 建議等待時間：10分鐘

‧ 主要症狀：急性意識狀態改變、大量出血、頭部撞擊後曾失去意識、呼吸困難、持續胸悶、胸痛且冒冷汗等

【第3級】緊急

‧ 建議就診：急診或UCC

‧ 建議等待時間：30分鐘

‧ 主要症狀：呼吸急促、腹痛、不斷腹瀉或嘔吐、外傷後疑似骨折或脫臼、高血壓、急產等

【第4級】次緊急

‧ 建議就診：UCC

‧ 建議等待時間：60分鐘

‧ 主要症狀：發燒但無其他不適、反覆疼痛或暈眩、局部蜂窩性組織炎、急性咳嗽或解尿疼痛但沒有發燒等

【第5級】非緊急

‧ 建議就診：UCC

‧ 建議等待時間：120分鐘

‧ 主要症狀：便秘、慢性腹水、慢性噁心、嘔吐或打嗝、關節腫、輕軟組織受傷 、螫傷或咬傷、輕微腹瀉等

另外，衛福部健保署也提出適合至假日輕急症中心就醫的情況如下：

‧ 發燒

‧ 呼吸道症狀

‧ 腸胃道症狀

‧ 簡單傷口

‧ 小兒急性不適

假日輕急症中心提供哪些醫療服務？

1. 急診醫療服務

以檢傷分類第3級、第4級、第5級病人為主，可為病患開藥，但不得開立慢性病處方箋。

2. 轉診後送服務

若病患的病況較為緊急、複雜，或檢傷分類屬於第1級、第2級者，假日輕急症中心須設置綠色通道，後送醫院。

全台13間假日輕急症中心設在哪？後援醫院有哪些？

假日輕急症中心11月起開診，試辦名單已出爐，共計13家。假日輕急症中心及後援醫院名單如下：

台北市（3處）

1.北市聯醫林森院區

‧ 地址：台北市中山區林森北路530號

‧ 電話：02-2591-6681

‧ 急重症後送醫院：北市聯醫中興院區、台北馬偕醫院

2.北市聯醫昆明院區

‧ 地址：台北市萬華區昆明街100號

‧ 電話：02-2370-3739

‧ 急重症後送醫院：北市聯醫和平婦幼院區、台大醫院

3.北市聯醫附設信義門診部

‧ 地址：台北市信義區大道路116號

‧ 電話：02-8780-4152

‧ 急重症後送醫院：北市聯醫忠孝院區、三軍總醫院

新北市（2處）

1.怡和醫院

‧ 地址：新北市中和區連城路49號

‧ 電話：02-2245-0009

‧ 急重症後送醫院：後送雙和醫院

2.恩樺醫院

‧ 地址：新北市土城區中央路一段7之18號

‧ 電話：02-2263-9955

‧ 急重症後送醫院：後送亞東醫院

桃園市（4處）

1.龍潭敏盛醫院

‧ 地址：桃園市龍潭區中豐路168號

‧ 電話：03-479-4151

‧ 急重症後送醫院：國軍桃園總醫院

2.大園敏盛醫院

‧ 地址：桃園市大園區華中街2號

‧ 電話：03-386-7521

‧ 急重症後送醫院：敏盛綜合醫院

3.大明醫院

‧ 地址：桃園市龜山區萬壽路二段964號

‧ 電話：03-320-2792

‧ 急重症後送醫院：林口長庚醫院

4.中美醫院

‧ 地址：桃園市中壢區中美路95號

‧ 電話：03-426-6222

‧ 急重症後送醫院：衛福部桃園醫院

台中市（2處）

1.台安醫院雙十分院

‧ 地址：台中市北區雙十路二段29號

‧ 電話：04-2226-8990

‧ 急重症後送醫院：中國醫藥大學附設醫院

2.家健聯合診所

‧ 地址：台中市西屯區福科路702號

‧ 電話：04-2461-1188

‧ 急重症後送醫院：台中榮總

台南市（1處）

永川醫院

‧ 地址：台南市中西區成功路169號

‧ 電話：06-224-5771

‧ 急重症後送醫院：成大醫學院附設醫院、奇美醫院、台南新樓醫院、衛福部台南醫院

高雄市（1處）

文雄醫院

‧ 地址：高雄市三民區察哈爾二街132號

‧ 電話：07-316-5275

‧ 急重症後送醫院：高醫大附設中和紀念醫院

資料來源：衛福部健保署、衛福部醫事司、康健雜誌

加入【康健雜誌 LINE 好友】，快速掌握健康新知！

延伸閱讀：

生活型態醫學是什麼？了解生活型態醫學6方法輕鬆實踐

比醫學中心便宜600元！專家卻警告：不解決痛點，假日輕急症中心恐注定失敗

日本流感升溫，沖繩最嚴重！赴日前必看防疫6重點

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章