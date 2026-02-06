假日優惠來了！超商大杯咖啡下殺29元 限時買2送2

萊爾富2/7、2/8大杯美式或拿鐵冰熱任選特價29元。7-11即日起至2/8，CITY CAFE大杯濃萃美式、CITY PRIMA大杯精品美式／拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送2。

超商咖啡優惠一次看。（示意圖／中天新聞）

7-11

2/4~2/17，CITY CAFE指定風味拿鐵第2杯半價，參與活動之風味拿鐵品項含：香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、 榛果風味燕麥拿鐵、蕉財進寶香蕉風味拿鐵。

優惠。（圖／7-ELEVEN臉書粉專）

CITY TEA現萃茶限量開賣「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，前7萬杯免費送「貓福珊迪聯名 喵開運杯塞」1個（5款隨機）。2/4~2/24新春開運價單杯 88 元，2杯168元。

CITY TEA現萃茶限量開賣「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」。（圖／7-ELEVEN臉書粉專）

2/4-2/8，CITY CAFE大杯濃萃美式、CITY PRIMA大杯精品美式／拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送2，CITY CAFE大杯濃萃拿鐵買2送1。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN，下同）

7-11行動隨時取，2/4~2/9，大杯厚乳拿鐵任選15杯688元，還有各種指定咖啡或飲品一組688元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

1/26至2/8，黑金燒仙草/椰香芋見西米露任兩杯85元。

飲品優惠。（圖／7-ELEVEN）

富桂黃金粉角茶拿鐵新上市，1/21–2/17優惠價75元（原價110元／杯）。

新品優惠。（圖／7-ELEVEN）

7-ELEVEN 精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，1月21日起推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」，每杯手沖價2000元，限定於5家門市販售。

「不可思議咖啡館」推出阿里山豆御香藝伎咖啡。（圖／7-ELEVEN）

CITY PRIMA 大杯精品馥芮白同品項買100杯再送45杯，現省5400元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

CITY CAFE 特選美式、特選拿鐵同品項買100杯再送45杯，最多現省3600元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

7-ELEVEN黑金燒仙草暖心回歸，大杯售價75元。

燒仙草暖心回歸。（圖／7-ELEVEN）

全家

2/4~2/8，特濃美式、特濃拿鐵任兩杯79元。冰磚拿鐵兩杯99元。仙女紅茶第二杯10元。

咖啡飲品優惠。（圖／全家）

萊爾富

週六日Happy Hour 2/7、2/8大杯美式或拿鐵冰熱任選特價29元。

咖啡優惠。（圖／萊爾富）

即日起至02/10，奇怪ㄟ檸果昔單杯優惠價59元（原價89元）

飲品優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2/10，Hi café × 辻利抹茶歐蕾中杯優惠價29元（原價60元／冰熱任選）。

飲品優惠。（圖／萊爾富）

01/26－02/13寄2本書至讀冊生活，選擇萊爾富寄件，即送 Hi café 熱特濃美式（大杯）1 杯（限量 2800 杯，送完為止）。

送 Hi café 熱特濃美式（大杯）1 杯。（圖／萊爾富）

1/21至2/10，Hi café 大杯摩卡咖啡優惠價 30 元。

摩卡咖啡優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2/10，燕麥奶拿鐵（冰）、大杯特濃美式（冰熱任選）、泰式奶茶（冰），天天買一送一。

Hicafé重乳拿鐵濃郁升級，即日起至2/10，優惠價59元（原價65元）。

咖啡優惠。（圖／萊爾富臉書）

即日起至2/10，Hicafé燒仙草／玉米濃湯暖手價只要45元（原價55元）。

飲品優惠。（圖／萊爾富臉書）

即日起至2/10，果C果昔「79元系列」買6送2，優惠價474元（原價632元），平均單杯不到60元。

果C果昔優惠。（圖／萊爾富臉書）

