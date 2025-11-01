假日優惠快收！超商大杯拿鐵29元爽喝 精品美式買7送7
快來喝咖啡！萊爾富假日限定優惠，大美式/大拿鐵冰熱任選單杯只要29元。7-11超商大杯精品美式/拿鐵/馥芮白，冰/熱同品項買7送7，數量有限要買要快。
星巴克
星巴克咖啡訂閱服務，月享方案訂閱188元可獲得660元以上飲料糕點優惠，自動續訂還可獲得5顆星！30天內含21次優惠包括：飲料140元抵用優惠1次、早餐時段(11點前)單杯大杯(含)以上飲料8折優惠15次、單品糕點8折優惠5次。
7-11
11/1~11/3，大杯精品美式/拿鐵/馥芮白，冰/熱同品項買7送7，數量有限要買要快！
即日起~11/11，CITYTEA冰菓室指定冰沙系列「任選2杯99元」。
7-ELEVEN推出萬聖節優惠，即日起至11/17到OPENPOINT APP領取優惠券，大杯熱厚乳拿鐵只要30元，大杯冰濃焙茶拿鐵也只要40元就喝得到。
10/29~11/11期間，指定風味拿鐵系列 2杯79折、4杯75折，參與活動之風味拿鐵包含：香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、榛果風味燕麥拿鐵)
慶冠軍不只樂天，7-ELEVEN與全民一同「樂」起來，CITY 系列暖心燒仙草：2杯90元；琥珀小葉紅茶：3杯100元；珍珠奶茶：任選2杯99元。
全家
Let's Tea焙茶拿鐵114.10.29-11.11第二杯10元(2杯75元)。
全家會員限定10/29-11/02限時5天，Let’s Café經典美式(特大，冰熱不限)、經典拿鐵(特大，冰熱不限)任選兩件特價89元。Let’s Café燕麥奶拿鐵(大杯，冰熱不限)2件99元。Let’s Tea百香QQ綠(特大，冰)第2杯10元。
即日起至11/25，特濃咖啡大杯任選2杯99元。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
假日限定優惠，大美式/大拿鐵冰熱任選單杯只要29元。
10/29~11/25，Hi café巧克力飲品同品項「買1送1」。
雙11購物節優惠！10/29~11/25，大美式38杯+茶葉蛋38顆只要1111元。大拿鐵30杯+茶葉蛋30顆只要1111元。
OKmart
即日起至2025/11/12，枝甘露冰沙（乙杯）、漂浮冰淇淋系列冰淇淋紅茶／冰淇淋莊園美式（乙杯）合購價只要 $111。（原價150）
