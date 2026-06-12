假日優惠！超商咖啡下殺29元 拿鐵寄杯買49送50

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

萊爾富超商Happy Hour週六日優惠來了！大杯美式／大杯拿鐵限時特價29元，另外還有超省寄杯優惠，大杯特濃美式買49送50，大杯特濃拿鐵買49送50，活動到6月30日。

咖啡優惠一次看。（示意圖／AI生成）

7-11

6/10~6/23期間，CITY CAFE大杯厚乳拿鐵冰熱任選2杯99元。

咖啡優惠。（圖／7-11超商）

6/10-6/23不可思議茶BAR「65元以上冰飲」享第2杯半價！

茶飲優惠。（圖／7-11超商）

真果芭樂氣泡咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡，6/10~6/23嚐鮮價特大杯75元。

咖啡優惠。（圖／7-11超商）

6/10-6/23期間限定，CITY TEA特大杯飲品任選2杯只要88元，冰珍珠奶茶(原價60元)經典必喝，黑糖粉粿蕎麥茶(原價75元)消暑推薦。

廣告 廣告

飲品優惠。（圖／7-11超商）

6/30 前於foodomo平台點餐，即享CITY PRIMA精品咖啡優惠，大杯精品美式買2送2、大杯精品拿鐵/馥芮白買2送1。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

即日起~6/23(二) ｜冠軍美式/拿鐵免費升級大杯。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

即日起至6/30，CITY PRIMA 精品濃醇摩卡微醺價139元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

全家

限定優惠115/6/10-115/6/23，Let's Café拿鐵系列新升級，Let’s Café 經典/單品全品項第2杯半價。Let's Café現調飲品任1杯+49元獲得「造型燈箱」，共2款不挑款，數量有限售完為止。

咖啡優惠。（圖／ 全家FamilyMart ）

6/12~6/16，Let’s Café大杯特濃美式/拿鐵任選2杯85元。

咖啡優惠。（圖／ 全家FamilyMart ）

6/12~6/16，Let’s Tea大杯仙女醇奶茶，2杯65元。

咖啡優惠。（圖／ 全家FamilyMart ）

萊爾富

萊爾富Happy Hour週六日優惠來了！大杯美式／大杯拿鐵限時特價29元。

咖啡優惠。（圖／萊爾富超商）

2026/06/01～06/14大杯特濃拿鐵買1送1。

咖啡優惠。（圖／萊爾富超商）

2026/05/27－06/23Hi Café 水果咖啡優惠檸檬/芒果 美式（大杯）優惠價69元。

咖啡優惠。（圖／萊爾富超商）

06/10－06/23波霸黑糖奶茶冰熱任選買1送1。

珍奶優惠。（圖／萊爾富超商）

05/27～06/23新摩卡咖啡優惠價39元（原價75元）。

新品優惠。（圖／萊爾富超商）

2026/05/27－06/23，每週六、日14:00致17:00，指定果昔系列單杯優惠價59元（原價79元）。

果昔優惠。（圖／萊爾富超商）

5/27-6/23 79元系列買6送2優惠價474元，89元系列買9送3優惠價801元。

飲品優惠。（圖／萊爾富超商）

即日起至6/30，大杯特濃美式買49送50，大杯特濃拿鐵買49送50。

咖啡優惠。（圖／萊爾富超商）

「果C果昔」也推出指定口味第2杯半價優惠，其中以泰國水仙芒果製作的「芒夠了嗎」與「芒果戀乳」，以酸甜平衡與滑順口感呈現濃厚熱帶風情，帶來清爽沁涼的味覺享受。同系列亦包含「C瓜戀乳」、「沒有如果」、「若離卻依戀」、「芋頭戀乳」、「哈瓜戀乳」、「芋仔憨吉」多款限定口味，滿足不同消費族群的多元喜好。

「果C果昔」推出指定口味第2杯半價優惠，其中以泰國水仙芒果製作的「芒夠了嗎」與「芒果戀乳」，以酸甜平衡與滑順口感呈現濃厚熱帶風情，帶來清爽沁涼的味覺享受。（圖／萊爾富超商提供）

OK超商

迎接世界盃足球賽開踢後首個熱血週末，OKmart再加碼推出限時優惠活動。6月12日至6月14日期間，人氣冰品「曠世奇派大雪糕」指定口味（草莓、巧克力、卡布奇諾、提拉米蘇）祭出任選第2件10元優惠。

世足賽冰品優惠。（圖／OK超商）

OK CAFE即日起至06/24，指定飲品「單杯現折10元」，包括西西里咖啡、楊枝甘露冰沙、草莓戀乳雪露、冰淇淋莊園美式、冰淇淋紅茶。

飲品優惠。（圖／OK超商）

5/28~6/24，經典可可、抹茶拿鐵、焙茶拿鐵、錫蘭紅茶拿鐵任兩杯90元。

飲品優惠。（圖／OK超商）

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

更多中天新聞網報導

忙裡不忘偷閒！「吃播」最愛的杏仁可頌 鄭麗文：工作忙也要吃好吃的

咖啡改善心情靠「腸道菌」！愛爾蘭研究：降焦慮提升記憶

要喝要快！超商大杯拿鐵下殺29元 單品咖啡買6送6