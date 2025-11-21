假日優惠！超商指定飲品2杯99元 大杯拿鐵只要29元

萊爾富假日限定優惠，大美式/大拿鐵冰熱任選單杯只要29元。OK超商則祭出多款冬季風味飲品優惠任選2杯99元，品項包含「黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶）」、「阿華田系列」、「錫蘭紅茶拿鐵」、「靜岡抹茶拿鐵」與「焙茶拿鐵」。

超商推出咖啡優惠。（示意圖／中天新聞）

7-11

11/21-11/23大杯燕麥拿鐵2杯99、冰文旦肉肉美式咖啡/青茶任選2杯99、CITY PRIMA水果冰磚美式系列任選第2杯10元，香鑽水果茶第2杯10元，燒仙草、紅豆湯買1送1。

週五六日優惠。（圖／7-11）

即日起至11/30，在foodomo統一集團外送平台選購精品咖啡，大杯精品美式買2送2，大杯精品拿鐵/馥芮白買2送1（限同品項）。

咖啡優惠。（圖／7-11）

普發1萬元領起來！只要到7-ELEVEN內的中國信託ATM領普發一萬現金，拿到小白單上的 Coupon就能享大杯精品美式／拿鐵（限精品咖啡門市）「買2送2」優惠。

咖啡優惠。（圖／7-11）

11/12-12/9，不可思議!+? CAFE RESERVE 門市限定，買大杯冠軍美式&拿鐵送濾掛一包。

咖啡優惠。（圖／7-11）

7-ELEVEN 不可思議茶BAR，不可思議茶BAR奶茶大賞，11/12-12/09 指定飲品第2杯半價。茶拿鐵門市限定優惠品項：金焙烏龍茶布奇諾、英曙格雷紅茶布奇諾、冰綿綿金焙烏龍茶王、冰綿綿英曙格雷紅茶、金焙烏龍茶拿鐵、英曙格雷茶拿鐵。多元複合門市限定優惠品項：琥珀小葉紅茶拿鐵、茶王焙火烏龍拿鐵、輕烏龍拿鐵。

不可思議茶BAR奶茶大賞優惠活動。（圖／7-11，下同）

CITY TEA 現萃茶珍珠系列11/12~11/25 指定飲品任選2杯99元，品項包含珍珠焙火烏龍奶茶、珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾。

珍珠系列指定飲品任選2杯99元 。（圖／7-ELEVEN）

11/12-11/25，CITYTEA 現萃茶奶茶系列任選兩杯88元。

奶茶優惠。（圖／7-ELEVEN）

11/12-11/25，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵任選「第2杯半價」。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

全家

11/19-11/23限時5天，經典美式/拿鐵任選2件特價69元，經典冰磚拿鐵2件99元，仙女醇奶茶第2杯10元。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

普發1萬首選全家ATM領，享有超狂優惠！即日起至 114/12/31 日於全家使用台新/玉山/國泰ATM完成普發現金提領，即贈商品優惠券，包括Let's Café大特濃美式／大特濃拿鐵(同品項買2送2)、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋(不限口味)買2送1、Let's Café大單品美式／大單品拿鐵(同品項買1送1)、bb.q專屬優惠。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

即日起至11/25，Let’s Tea燒燒仙草單杯特價$39。

燒仙草優惠。（圖／全家提供）

即日起至11/25，特濃咖啡大杯任選2杯99元。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

萊爾富

假日限定優惠，大美式/大拿鐵冰熱任選單杯只要29元。

咖啡優惠。（圖／萊爾富）

Hi Café秋冬暖心價，2025/10/29－11/25，紅玉紅茶、四季春青茶（冰／熱任選）單杯特價 29 元，任選 2 杯只要 49 元。

飲品優惠。 （圖／萊爾富）

10/29~11/25，Hi café巧克力飲品同品項「買1送1」。

Hi café巧克力飲品優惠。 （圖／萊爾富）

即日起至12/30，「綠の拿鐵」全新升級登場，果C果昔系列再進化，嚐鮮價 59 元（原價79元）。

果C果昔系列優惠。（圖／萊爾富）

雙11購物節優惠！10/29~11/25，大美式38杯+茶葉蛋38顆只要1111元。大拿鐵30杯+茶葉蛋30顆只要1111元。

雙11優惠。（圖／萊爾富）

普發萬元咖啡同慶，11/11-12/23，大美式450杯只要10,000元(原價20,250元)，單杯只要22.2元；大拿鐵350杯只要10,000元(原價19,250元)，單杯只要28.5元；整買零取限定，每個會員限購一組，兌換期限至2027/12/23。

咖啡優惠。（圖／萊爾富）

OK超商

11月21日至11月23日OKCAFE推出多款冬季風味飲品優惠，包括「黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶）」、「阿華田系列」、「錫蘭紅茶拿鐵」、「靜岡抹茶拿鐵」與「焙茶拿鐵」，任選2杯99元。

任選2杯99元。（圖／OKmart）

11/13～12/10 暖心優惠開喝，指定飲品任選 2 杯只要 99 元！ 黑糖道系列：黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶、阿華田系列、焙茶拿鐵、錫蘭紅茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵。

飲品優惠。（圖／OKmart）

OKmart 普發一萬放大術，即日起至11/26，到OKmart 的ATM 領普發小白單 ，OKCAFE 特大杯極淬莊園美式6折。

85度C

11/21、11/28 週五咖啡日，單筆購買中大杯咖啡寄杯卡10張 再免費送1張 (限同品項同大小)。85CafeAPP 註冊會員 週五咖啡日(11/14、11/21、11/28)單筆購買2張(含)以上中大杯咖啡寄杯卡，結帳前報會員電話，即可自動抽價值10,000元禮物卡！(500元85度C禮物卡每名20張共10000元，共5名)。

咖啡優惠。（圖／翻攝自85度C臉書）

