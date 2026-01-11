假日出門注意保暖！12縣市低溫特報 恐跌破10度

即時中心／潘柏廷報導

最新消息，中央氣象署今（11）日上午10時34分指出，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率；今日晚間至明（12）日上午新北至高雄及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意。

氣象署指出，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，並發布寒冷的「黃色燈號」。

對此，氣象署呼籲民眾，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

