假日到南投飆車恐列「告警名單」 警：擬於熱點路段裝測速照相

飆車族凌晨在竹山等地飆車發出巨響，警方已排定假日凌晨勤務攔檢取締。此為示意照。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕小心！南投縣竹山鎮假日深夜飆車噪音大到居民無法睡覺，警方已查出飆車發生在10日凌晨2時，確認有26輛車，皆納入縣警局監控平台「告警名單」，若再度進入南投縣，警方將即時掌握並取締，另警方也打算在飆車熱點路段設固定式測速照相設備，科技執法開罰。

南投縣議員蔡孟娥今天在縣議會定期會質詢時指出，竹山地區假日凌晨經常有大批車輛集結狂飆，引擎聲巨大，居民根本無法入睡，要求警方取締並擬定具體改善的方法。縣警局長謝宗宏答復，警方成立專案小組經調沿線監視器，查出該飆車事件發生在10月10日凌晨2時許，確認進入飆車的有26輛車，這些車都納入警局監控平台「告警名單」，下次再進入縣轄內，警方就會即時掌握，予以攔截開罰。

謝宗宏表示，警方已與縣府交管單位協調，將竹山鎮縣道147線閃光號誌改為全時紅綠燈，多了號誌管制，以降低飆車的風險。另竹山警方也會在假日的凌晨0時至4時排定防飆勤務，並採取快打圍捕以及機動巡邏。

這些作為之外，現也計畫若經費允許，將會在飆車熱點路段設置固定式測速照相設備，用科技執法來取締飆速行徑。

