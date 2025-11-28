假日回暖28℃！下週東北季風再襲 桃園以北、東半部有雨

今(29日)清晨受到輻射效應影響，平地最低溫出現在新竹縣關西鎮10.5℃。氣象署提醒，今、明(29、30日)兩天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，下週另一波東北季風南下，迎風面轉雨、北台轉涼。

下週另一波東北季風南下，迎風面轉雨、北台轉涼。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，今天(29日)東北季風減弱，白天各地氣溫回升，預測西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，不過夜晚清晨各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，南部及花東低溫約18到20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著；天氣方面，各地為晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨。

氣象署指出，週日、下週一(30、1日)中層雲系通過，水氣逐漸增多；11/30中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；12/1基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週二(2日)東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部地區有局部短暫雨 。（圖／中央氣象署）

氣象署提醒，下週二(2日)東北季風增強，下週三、四(3、4日)東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；12/2~12/4迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中層水氣仍多，中部以北山區亦有零星短暫雨。

氣象署說，下週五(5日)東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼；迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

