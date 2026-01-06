假日急症中心上路2個月》每天花150萬卻僅看350人？醫師工會、專家解析困境

醫師工會指出，UCC每日平均看診量僅約350人，卻需投入高額人事成本，呼籲政府為實驗性政策設立明確檢討與退場機制。（圖片來源／freepik）

為解決長年困擾醫界的急診壅塞問題，衛福部自去年11月起，正式在全國六都試辦「周日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center，UCC）」，希望比照日本經驗，於假日分流輕症病人，替急診減壓。

衛福部說明，UCC設立目的在於承接「不需立即急救」的輕症病人，包括呼吸道感染、簡單傷口、腸胃道不適與發燒等常見假日就醫原因。UCC目前僅在周日及國定假日運作，服務時間為上午8時至晚間12時，全國共設置13處，集中於六都地區。

廣告 廣告

健保署統計，UCC自去年11月2日啟動至12月底，2個月內總計服務3,280人次。單月來看，11月看診人數為1,580人，12月略增至1,700人，顯示使用量有小幅成長。進一步分析就醫原因，呼吸道症狀占比最高，2個月共705人就診，占41.5%；其次為簡單傷口204人（12%），腸胃道症狀190人（11.1%），顯示UCC確實承接部分假日常見輕症。

然而，UCC上路2個月後，實際成效與資源配置是否符合期待，卻在醫界與政策端引發不同聲音。

健保署：輕症已逐步分流，仍需時間觀察

健保署醫務管理組組長劉林義指出，從就醫結構來看，呼吸道感染、簡單傷口與腸胃道症狀等3大輕症，已有逐漸分流至UCC的趨勢，後續將持續透過宣導，讓民眾更清楚「什麼狀況適合到UCC」。

不過，健保署也觀察到，UCC的兒童就醫比例偏低，僅約5%。劉林義表示，後續將分析各據點兒童假日就醫需求，若需求較高，會安排兒科醫師支援；若就醫量有限，則考慮由內科醫師看診，以提高人力配置彈性。

至於UCC是否真正達到「減緩急診壅塞」的政策目標，健保署預計在UCC上路滿3個月後，納入鄰近醫院急診輕症患者的變化進行分析，相關結果預計2月公布；4月則將進行6個月整體檢討，評估是否擴增設點。

醫師工會質疑：看診量低迷、成本過高

相較政策端的審慎樂觀，台北市醫師職業工會則對UCC現況提出質疑。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫指出，UCC自去年11月運作以來，全國每日平均看診人數僅約350人，甚至有部分天數低於300人，整體量能不及單一急救責任醫院一天的急診看診量。

陳亮甫也提到，自11月中旬起，健保署已未再公告各UCC據點的個別看診人數；據了解，台北、新北5處UCC的就診量，合計占全國比例甚至不到2成，平均每小時僅服務1名患者，成效與政策期待存在明顯落差。

醫師工會進一步從財務面分析指出，依現行UCC人力配置，每一處UCC每日人事成本約12萬元，全國13處合計約156萬元，即使扣除民眾部分負擔，健保每日仍需支出至少150萬元；反觀若這350名輕症患者全數至醫學中心急診就醫，健保支出約落在30至50萬元之間。換言之，UCC每日投入成本為原本急診給付的3至5倍。陳亮甫直言，如此高昂投入卻未能有效減輕急診負擔，恐形成「資源錯置」。

工會也憂心，隨著政策上路初期的新鮮感與媒體曝光逐漸退燒，UCC就診人數恐提前進入瓶頸，反而讓持續在急診第一線承受高壓的醫護人員，更感資源分配不公。

民眾為何不買單？3大關鍵原因浮現

對於UCC使用率不如預期，醫師工會從民眾就醫行為提出3項關鍵因素。

第一，UCC與醫院急診的費用差距有限。假日就醫時，民眾多半希望「一次解決」，在可負擔的價格範圍內，經濟誘因不足以改變原本直奔急診的習慣。 第二，在都會區，即便是假日，仍有不少基層診所營業，地點更貼近生活圈，相較之下，UCC的可近性未必占優勢。 第三，UCC多設於距離醫學中心有段距離的位置，民眾擔心若症狀被判定需轉診，反而「白跑一趟」，不如一開始就到大醫院急診。

面對現況，醫師工會並非全盤否定UCC，而是呼籲政府建立更清楚的「實驗政策退場機制」。工會建議，應為現有UCC設立明確的成效指標，若在合理時間內無法達標，應果斷調整場址或停止試辦，避免資源長期空轉。

此外，工會也建議建立「院前諮詢管道」，例如電話或線上諮詢平台，協助民眾判斷症狀是否適合到UCC，減少直接湧向急診的情況。若政府定位UCC為災難應變或「韌性醫療」體系的一環，工會則認為，UCC應比照「社區急救站」標準，納入定期訓練與演練，而非僅作為假日替代門診的臨時設施。

專家：分流成敗關鍵不在「設點」，而在「決策前端」

有醫界專家向《信傳媒》指出，根據國際經驗顯示，假日急症中心能否發揮效益，關鍵並不在於設置多少據點，而在於是否能「改變民眾第一時間的就醫決策」。

他指出，在日本、英國等國，輕急症分流多搭配明確的院前諮詢系統、轉診指引與費用差異設計，讓民眾在出門前就清楚知道「該去哪裡」。

專家認為，若UCC僅是急診之外的另一個選項，而缺乏清楚指引與制度誘因，民眾自然仍會選擇設備與人力最齊全的醫學中心急診。他建議未來政策檢討時，應同時納入急診輕症占比變化、病人回流率與醫護人力負荷等指標，才能真正評估UCC是否成為急診體系的有效「減壓閥」，而非單點式的補充措施。

醫師工會也提醒，每年冬季氣溫回暖、放晴的短暫時刻，往往是全國急診量暴增的高風險期。UCC是否能在真正的高峰壓力下發揮分流效果，仍有待後續觀察。

(原始連結)





更多信傳媒報導

2025年全台1-10月預售交易量前十大年減幅皆逾9成 高雄4行政區上榜

吳子嘉爆新竹縣市風飛沙幫10個人出來選 告發副縣長陳見賢涉嫌靶場變更成商業用地弊案

財富必修課》美股回檔免驚 CES展與金髮女孩經濟接棒 佈局科技+景氣循環雙引擎

