假日急症中心使用略增 部分據點擬支援春節醫療

（中央社記者陳婕翎台北24日電）假日急症中心上路4週，看診人數平均成長率10%但成效待繼續觀察，為疏解明年春節期間醫院急診壅塞或特別門診不足，部分假日急症中心可扮演支援角色，相關資訊明年1月公布。

衛生福利部中央健康保險署推動假日急症中心（Urgent Care Center, UCC），自今年11月2日開辦，至今實施4週，主要對象為檢傷分類第4至第5級輕症患者，由診所醫師輪值，在週日與國定假日的上午8時至晚間12時，提供內（兒）科及外（骨）科治療。

假日急症中心上路4週，看診人數由首日255人上升至23日337人，平均成長率10%。

據健保署資料，六都選定13個UCC地點，過去4週累積的看診人數，按科別分析為內兒科625人、外骨科606人，大約各占一半；轉診人數27人，約占總看診人數2%。以UCC就醫5大情境分析，最多為呼吸道症狀共406人，約32.9%；次多為簡單傷口213人，約17.3%，這2種情境已占一半。

健保署醫務管理組長劉林義今天接受媒體聯訪表示，UCC試辦4週，看診人數目前每週已增加至約300人，增加民眾週日就醫選擇，有去就醫者也對UCC滿意。不過部分地點實施第1個月人數較少，將交由衛生局加強評估選點及當地需求，並持續與六都衛生局加強宣導。

劉林義表示，民眾就醫行為難以預測，目前無法就成長率評價滿意與否，仍需更長時間的數據，才能建議衛生局是否應調整據點位置，或評估是否能達到紓解急診壅塞，並以「春節不壅塞」為目標，希望讓民眾在春節期間有地方就醫且不必久候。

劉林義說明，避免春節壅塞相關措施不只包含UCC，還有春節值班加成，期盼這類鼓勵機制能延伸到一般週日門診，並給予相應加成，不過這部分仍需在基層總額會議中討論。

劉林義指出，明年春節連假共9天，許多醫療院所因春節加成而表態願意開診，目前正進行調查，院所春節開診意願調查期限至12月10日。衛福部將依據各地春節開診率評估，對於開診量不足的地區，再以UCC補足。（編輯：張雅淨）1141124