假日急症中心成效不如預期 醫界：3大問題需解決

假日輕急症中心（UCC）試辦首日成效不如預期，馬偕醫院總院長張文瀚與新光醫院副院長洪子仁均表示，改變民眾就醫習慣非一朝一夕之事，需要時間建立信任。專家指出，除了加強宣導外，對於需轉診的重症個案，應透過「綠色轉診通道」進行緊急後送，以建立完善的轉診機制。

假日急症中心上路首日，六都日診總看診169人次。（圖／中央社）

張文瀚指出，UCC目前面臨三大問題待解決：普及度不高導致就醫就近性不足，以及民眾對UCC的信任感尚待建立。他認為從民眾了解、認知到改變就醫習慣，至少需要三至四週時間，因此假日輕急症中心的實際效果至少需要觀察一個月，同時必須持續加強宣導工作。

台北及淡水馬偕醫院每年急診就醫患者高達十九萬人次，平均每日超過五百例。張文瀚表示，UCC對於降低自家醫院急診量能的效果可能有限，是否真能有效緩解急診壅塞情況，需要較長時間的追蹤觀察才能得出結論。

新光醫院副院長洪子仁分析，UCC首日看診情況不理想，主要原因是民眾對此服務內容不夠了解，仍處於觀望階段。此外，看診地點的便利性問題，以及民眾對醫師的信任感需要時間建立，都是影響成效的因素。他強調，「綠色轉診通道」應與大型醫院密切連結，建立妥善的轉診機制。

為紓解急診壅塞，健保署參考日本將推動假日急症中心，但醫界認為恐治標不治本。(圖/資料照)

洪子仁認為，UCC是分級醫療改革的第一步，但政府應加強宣導力度，善用「健保快易通」App、LINE官方帳號及醫院網站等多元管道，讓民眾清楚知道假日就醫多了一個選擇。他同時指出，全國診所周日開診率僅兩成，多為小兒科、耳鼻喉科、眼科等科別。

洪子仁進一步建議，政府應整合基層診所假日開診資訊與UCC資源，使兩者形成互補關係，共同緩解大型醫院急診壅塞問題，為民眾建立假日安心就醫的友善環境。

