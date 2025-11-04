假日急症中心成效不如預期 醫界：3大問題需解決
假日輕急症中心（UCC）試辦首日成效不如預期，馬偕醫院總院長張文瀚與新光醫院副院長洪子仁均表示，改變民眾就醫習慣非一朝一夕之事，需要時間建立信任。專家指出，除了加強宣導外，對於需轉診的重症個案，應透過「綠色轉診通道」進行緊急後送，以建立完善的轉診機制。
張文瀚指出，UCC目前面臨三大問題待解決：普及度不高導致就醫就近性不足，以及民眾對UCC的信任感尚待建立。他認為從民眾了解、認知到改變就醫習慣，至少需要三至四週時間，因此假日輕急症中心的實際效果至少需要觀察一個月，同時必須持續加強宣導工作。
台北及淡水馬偕醫院每年急診就醫患者高達十九萬人次，平均每日超過五百例。張文瀚表示，UCC對於降低自家醫院急診量能的效果可能有限，是否真能有效緩解急診壅塞情況，需要較長時間的追蹤觀察才能得出結論。
新光醫院副院長洪子仁分析，UCC首日看診情況不理想，主要原因是民眾對此服務內容不夠了解，仍處於觀望階段。此外，看診地點的便利性問題，以及民眾對醫師的信任感需要時間建立，都是影響成效的因素。他強調，「綠色轉診通道」應與大型醫院密切連結，建立妥善的轉診機制。
洪子仁認為，UCC是分級醫療改革的第一步，但政府應加強宣導力度，善用「健保快易通」App、LINE官方帳號及醫院網站等多元管道，讓民眾清楚知道假日就醫多了一個選擇。他同時指出，全國診所周日開診率僅兩成，多為小兒科、耳鼻喉科、眼科等科別。
洪子仁進一步建議，政府應整合基層診所假日開診資訊與UCC資源，使兩者形成互補關係，共同緩解大型醫院急診壅塞問題，為民眾建立假日安心就醫的友善環境。
延伸閱讀
美委關係急遽升溫 川普動員軍力打擊運毒船隻
正國會力挺林岱樺 凌濤：桃園恐由王義川出線
快訊/非洲豬瘟案關養豬場經營者陳姓父子遭羈押禁見！
其他人也在看
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 21 小時前
鳳凰最快今晚生成！颱風模擬路徑、侵台機率曝光 雨下最猛地區出爐
中央氣象署觀測資料顯示，位於鵝鑾鼻東南東方「熱帶性低氣壓TD29」，今（4）日2時以每小時18公里速度，向西北西進行。颱風動向持續受到關注，氣象專家賈新興就提醒，TD29有機會於今、明兩天增強為今年第26號鳳凰颱風（FUNG-WONG）。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 2 小時前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
大谷翔平封王遊行喊「再拿一冠」！單手環抱愛妻真美子互動閃瞎眾人
體育中心／綜合報導道奇隊在世界大賽完成衛冕霸業，回到洛杉磯後立刻在台灣時間3日凌晨舉辦封王遊行，陣中「二刀流」大谷對著球迷高喊「I’m ready to get another ring next year！（我已準備好明年再奪一枚冠軍戒指！）」宣告明年要挑戰連霸；在遊行過程中，大谷也被捕捉到用右手環繞著真美子，甜蜜互動也閃瞎了眾人。FTV Sports ・ 2 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 22 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 20 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 23 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
擅闖豬場清消！台中嚴懲動保處人員 醫嗆「再騙啊」：還是禮拜天誰信？
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，杜承哲醫師就發文怒轟台中市政府，質疑昨日是禮拜天，竟然有員工「自己進去消毒」不合理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
90W恐生成鳳凰颱風 最快「這時間」成颱路徑曝光
粉專指出，90W擾動在目前觀測資料中持續發展中，預估未來幾天將因副熱帶高壓勢力逐漸減弱，導致其路徑採取典型的拋物線型前進方向。預期當擾動逐漸逼近台灣附近海域時，有可能轉向東北方，但由於轉向的時間與位置尚不明確，變數仍大，需持續觀察。粉專提醒，秋季期間的颱風特...CTWANT ・ 3 小時前
快訊／ 國民黨縣市黨部主委出爐！鄭麗文點名「這4人」：有很重要使命
國民黨主席鄭麗文今（3日）上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
世界大賽》「道奇毀了棒球」？ 今年世界大賽證明了恰恰相反
洛杉磯道奇昨（2日）在Rogers Centre擊敗多倫多藍鳥，奪下2025年世界大賽冠軍、寫下睽違緯來體育台 ・ 23 小時前
國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光 達人給6建議：小學生沒興趣
高雄岡山區和平國小規劃明年3月畢業旅行，行程表出爐，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人稱羨的是費用只要5千元。校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。不過行程曝光後，日本旅遊達人林氏璧就給出6大建議，供家長、老師參考。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前