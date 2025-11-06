假日急症中心沒兒科遭轟》台大兒醫院長：PGY制度兒科訓練不足 應儘快補強
假日輕急症中心UCC首日就傳出「沒兒科」狀況，引發家長與醫界爭議。（圖片來源／freepik）
衛福部自11月起在六都試辦「週日及國定假日輕急症中心」（Urgent Care Center, UCC），希望在假日提供非重大急症患者的就醫選項。然而，計畫上路首日即傳出民眾帶孫就醫被告知「沒兒科」，引發爭議。
對此衛福部長石崇良回應表示，UCC設計初衷是要能同時提供內科、兒科與骨外科服務，但考量試辦初期就診人數仍不確定，未強制要求醫院三科醫師全數到位，後來討論「只要內科具備兒科診療能力即可」。
健保署今（6）日緊急表示，已發函請託兒科醫學會協助評估，針對13個UCC地點中較需兒童醫療者，協調當地兒科醫師參與輪值排班。
然而，面對「非兒科醫師可替代」的政策方向，醫界與家長皆憂心，恐讓兒童醫療品質退步。
延伸閱讀：從459公克早產兒到罕病兒...台大首部兒科短片揭醫師守護生命的真實日常
兒科醫師：UCC「具備兒科診療能力」定義模糊、風險高
台東馬偕紀念醫院小兒科暨小兒腸胃科主治醫師洪華希表示，根據歷史文獻1906 年1月4日，台大醫院的小兒科從內科獨立出來，標誌台灣正式設有小兒科。1959年12月，31位小兒科醫師在當時台大醫院小兒科主任兼醫學院院長魏火曜教授號召下，共同發起「小兒科醫學會」（即今日台灣兒科醫學會的前身）成立；1988年6月29日《專科醫師分科及甄審辦法》訂定發布起，兒科即屬「部定專科」。
他強調，兒科在台灣進展了百餘年才走到今日，沒想到卻看到UCC決議「讓內科醫師來替兒童看診」，「國外的兒童醫療一直在進步，台灣卻想退回過去。」
洪華希直言，兒童並非「縮小版大人」，若讓成人內科醫師替兒童看診，是「走回頭路」的做法。
「大人會自己描述症狀，孩子不會；許多藥物大人能用，孩子不行；許多報告大人有固定標準值，孩子則跟據年齡變化，心跳、血壓、呼吸頻率、生命徵象也都和大人完全不同。開不適用的藥物在孩子身上，會造成孩子嚴重副作用，而錯誤判讀孩子報告，恐會延誤治療時間。」
他強調，有些人認為孩子只是小感冒，結果已嚴重肺炎缺氧要住院。「臨床上都遇過，UCC說的『具備兒科診療能力』如何來定義，沒人知道。所以家長自己要警醒，術業有專攻。」
「不是會開藥就能看小孩」 醫師揭漏洞關鍵
洪華希接受《信傳媒》訪問時進一步補充，「兒科人力不足，應優先選擇急診科、家醫科等有到兒科訓練過的醫師作為下一步的選擇。如選用內科醫師去替兒科診療，其具備兒科診療能力如何認定需明確說明。」
他解釋，因為內科醫師分兩類，若是在診所職業，大人、小孩都會看，「但如果是在一般醫院職業的內科醫師，這類大醫院內科醫師基本上是不會接觸到兒科病人。」
「除了兒科外，台灣唯二在訓練過程還會到兒科受訓的，只有急診科跟家醫科。如果UCC找不到兒科醫師，那應該優先考慮急診科醫師，家醫科醫師。」洪華希指出。
除了兒科外，台灣唯二在訓練過程會到兒科受訓的僅有急診科跟家醫科。兒科醫師強調，如果UCC找不到兒科醫師，應優先考慮急診科及家醫科醫師。（圖片來源／freepik）
台大兒醫院長點出問題：PGY制度兒科訓練不足，應儘快補強
對於UCC沒兒科挨轟一事，台大兒童醫院院長李旺祚接受《信傳媒》訪問時表示，這部分由兒科醫學會出面發言會較合適，「不過就我的立場來看，只要政府認為UCC是很重要的制度，就應該三科都要到位，或是至少找受過較多兒科訓練的醫師參與。」
李旺祚說明，「像家醫科醫師在住院醫師訓練時會到小兒科輪訓，急診科醫師有時也會在兒童急診科待上幾個月，因此他們在處理兒童病患時，通常會比內科醫師更熟悉、更有經驗。」
他也提到，兒科訓練不足的問題早在前幾年就已浮現，「我之前就有和醫事司反映，PGY2的不分科制度目前並沒有安排到小兒科，所以PGY1和PGY2兩年，如果不是兒科組，只會在兒科輪訓一個月，這樣其實是不夠的。PGY1那一個月訓練完就走，很快就忘了，後來即使去做小兒外科、小兒眼科、小兒皮膚科，也可能對兒童疾病的特性不了解。」
對於如何補救這個結構性問題，李旺祚強調，PGY2的不分組應該繼續安排到小兒科輪訓，「因為現在有很多科別雖然不叫『小兒科』，但都與兒童醫療有關，像小兒外科、小兒皮膚科、小兒心臟科、耳鼻喉科等，都需要有基本的兒科訓練。」
他最後呼籲，「我希望這個聲音能被聽見。雖然今年可能來不及改變，但明年可以調整。只要讓PGY2的不分組也能到小兒科輪訓，不僅能改善訓練品質，也能紓解各醫院兒科住院醫師人力不足的問題，這會是一舉兩得。」
李旺祚呼籲政府，PGY2的不分組應該繼續安排到小兒科輪訓，應從明年開始調整。（攝影／陳稚華）
兒科醫師照顧的不只是孩子，而是一個家庭、一段生命的希望，當社會在設計醫療制度時，也應記得這群最脆弱、最需要被照顧的人。如兒科醫師強調的，UCC計畫出發點是好的，但若要真正達到全民醫療的目標，就應讓兒童醫療在制度上有被看見的位置。
