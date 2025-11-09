假日急症中心減輕急診負擔 看診數成長外傷占大宗

（中央社記者陳婕翎台北9日電）假日急症中心上路第2週，今天日診看診209人，與上週相比增加43人，多數據點看診人數均有成長，衛福部長石崇良分析個案多為外傷，對假日外傷提供有效協助，有效減輕急診負擔。

衛生福利部中央健康保險署推動假日急症中心（Urgent Care Center, UCC），主要對象為檢傷分類第4至第5級輕症患者，由診所醫師輪值，在週日與國定假日的上午8時至晚間12時，提供內（兒）科及外（骨）科治療。

根據健保署資料，六都選定13個UCC地點今天日診209人，包括內兒科96人、外骨科113人。以症狀區分，發燒16人、呼吸道症狀63人、腸胃道症狀23人、簡單傷口47人、小兒急性不適19人，另有41人，看診原因分別是肌肉痠痛、頭暈、腹痛、蕁麻疹、過敏及手腳扭傷等。

台北市有3個據點，單日服務6至7人；新北市2個據點，服務6至14人；桃園市4個據點，服務人數各據點差距較大，為3至22人；台中市2個據點，服務5至15人；台南市1個據點，服務98人；高雄市1個據點，服務14人。

健保署醫務管理組長劉林義以文字向媒體說明，今天共有3人後送，1人骨折送亞東醫院，1人腸胃道出血送奇美醫院，1人骨折送台南醫院。本週還有5名兒科醫師加入UCC輪值，日診看診共13名病人。

衛福部長石崇良接受媒體聯訪表示，過去一週，健保署已聯絡各分區業務組及衛生局，強化UCC宣傳工作。由於之前宣傳時間較短，且從設立到開設時間也較緊湊，宣傳覆蓋面較為有限，因此這次宣傳特別選定容易擁擠的醫院急診，讓民眾能夠分散就醫，減少急診負擔。

石崇良提到，衛生單位在各個已開設UCC的社區進行宣傳，醫療班次已經排定，人力應該不會成為問題。雖然要改變大家的就醫習慣需要一些時間，但從UCC的個案分析來看，大部分是外傷病例，UCC對於假日期間發生的意外傷害能夠提供很大的幫助，有效減輕急診負擔。（編輯：張雅淨）1141109