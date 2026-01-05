假日急症中心2個月成效低 醫師公會籲設檢討指標

（中央社記者曾以寧台北5日電）紓緩急診假日人潮，衛生福利部推動「假日急症中心」，上路將屆2個月。醫師工會今天表示，運作至今成效低迷，示警實驗性政策應有終點與檢討指標，資源配置應更審慎處理。

國內去年初出現前所未見的急診壅塞，民眾、醫護怨聲載道。衛生福利部中央健康保險署參考日本，推動假日急症中心（Urgent Care Center, UCC），治療對象為檢傷分類第4至第5級輕症患者，營運時間是週日或連續假日的「早8到晚12」，由基層診所醫師輪值。

醫師職業工會今天發布新聞稿表示，據統計，11月至今全國UCC每日看診人數僅約350人，不及1間急救責任醫院1日看診人數，甚至有數天連300人都不到；且據悉台北、新北5處UCC看診人數佔全國比例不及2成。

醫師工會分析，依據目前UCC所規範的人員薪資換算，每一天光是人事成本就高達新台幣12萬元，全國13處共約156萬元，扣除民眾部分負擔，至少也要支出150萬元；但若此350名輕症患者都在醫學中心的急診就醫，健保支出則為30至50萬元左右。

醫師工會指出，政府花在UCC上的成本為原先急診給付的3至5倍，可謂不惜血本，卻換來部分UCC門可羅雀的成果，也沒有為周邊急診減輕負擔；憂心新鮮感已過、又隨新聞熱度漸退，預期就診人數將趨瓶頸，如此資源落差，也讓固守醫院急診的醫療人員備感心寒。

推動UCC成效不彰原因，工會分析有3個關鍵，首先是醫院急診與UCC價格落差不大，而民眾在週末也習慣花錢快速解決問題；此外，雙北地區在週末或國定假日，仍有不少基層診所營業，位置也比UCC更加便利；最後，UCC位置與醫學中心有距離，民眾可能擔心到UCC又被轉診，因而選擇直接到醫學中心急診。

工會表示，理解國家提出額外解方的用心，但也建議，對現存UCC應該設置預期達成目標值，若經嘗試仍無法達成預期成果，應及時退場止損，或另尋其他場址；其次，政府應考慮設置院前諮詢管道，讓民眾可透過線上或電話諮詢方式，了解其問題是否可在UCC獲得協助，以避免民眾直衝急診。

工會並指出，若UCC是政府應變災難與大量傷患「韌性醫療」一環，則應考慮將其成員列入定期訓練之列並以「社區急救站」標準來打造；最後，希望政府正視UCC與醫院急診之間的巨大資源鴻溝，期盼重新思考及應變UCC概念，以撐過凜冽寒冬。（編輯：陳仁華）1150105