「假日急診」上路卻難解壓力！醫護揭「病床人力缺口」才是關鍵

假日急症中心全台13處，輕症免擠大醫院急診。（圖／TVBS）

台灣醫院急診室長期面臨病患湧入、病床爆滿的嚴重壅塞問題，導致醫護人員承受巨大壓力，醫療品質難以兼顧。為舒緩此困境，衛福部參考日本經驗推出「假日輕急症中心」（UCC）政策，已於11月2日正式上路，目前全國六都共設置13處。UCC主要服務對象為輕症患者，包括感冒、咳嗽、喉嚨痛、輕度腸胃道症狀及簡單傷口處理等。然而，醫界對此政策效果持保留態度，認為急診壅塞根本原因在於重症病患無法及時住院，而非輕症患者過多。

假日輕急症中心上路。(圖／TVBS)

衛福部推出的UCC政策，開設時間為假日或連假，主要接收輕症患者，如發燒、呼吸道症狀、輕度腸胃道症狀及簡單傷口處理等。社區醫院協會理事長朱益宏表示，UCC成功的關鍵在於能否吸引原本前往大醫院急診的病人就近就醫，並建立有效的轉診綠色通道。他認為最大挑戰是民眾就醫習慣，若民眾缺乏分級醫療概念，一生病就往大醫院衝，恐難落實UCC政策。此外，人力與薪資誘因也是重要問題。

UCC採用聯合診所概念，由基層醫師輪班，薪資方面，醫師白班可領1.5萬元，夜班2萬元；護理師、藥師、醫事放射師的津貼為白班4000元、夜班6000元，連假時加倍給付。以明年春節9天連假為例，醫師最高可領36萬元。台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫認為，UCC提供的兼職時薪雖有一定吸引力，但對於那些考慮離職的醫護人員來說，這樣的薪資調整並不顯著。他指出，當醫護人員看到政府將資金投入這類項目，而非直接改善現有醫護人員處境時，難免會感到失望，質疑政策是否真能解決問題。

醫護人力短缺。（圖／TVBS）

陳亮甫進一步指出急診壅塞的根本問題。他表示，能在UCC處理的輕症患者即使來到急診，也不會停留太久，真正造成壅塞的是需要長時間留院觀察或住院的重症患者。這些患者因病床不足而被迫留在急診室，對急診醫師造成極大壓力。基層醫療協會理事長林應然表示，即使在假日，仍有約20%的診所有開診，這比例已比國外高出許多。他強調，急診壅塞最主要原因是護理人力短缺，導致本應住院的重症患者只能在急診留觀，無法後送到病房，使急診醫師必須分心照顧這些留觀患者，增加工作負擔。

醫界對UCC這項創新政策的效果持保留態度，認為政策能否成功取決於多方面因素，包括政策落實程度、醫護人力是否充足，以及最關鍵的民眾接受度。如果無法改變民眾的就醫習慣，或解決人力不足問題，UCC政策的實際成效恐怕有限。

