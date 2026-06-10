假日搭高鐵免驚沒車！台南橘9、橘9-1線12日起大增班

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行駛嘉義高鐵站的大台南公車橘9、橘9-1在假日及連續假期間將增加班次提供溪北地區接駁服務。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

高鐵已成為民眾不可或缺的城際移動命脈，鑑於台南市佳里、學甲、麻豆等地往返高鐵嘉義站的公車搭乘需求居高不下，市府交通局10日宣布，從6月12日起，將大台南公車「橘9」與「橘9-1」等兩條路線的假日服務，一口氣增加至48班次。此舉不僅可大幅緩解過去每逢假日兩路線公車一位難求的窘境，更為即將到來的旅遊與返鄉人潮打下一劑強心針。

交通局長王銘德指出，回顧今年清明連假期間，湧入的返鄉遊客與觀光浪潮，讓既有運能面臨嚴峻挑戰。為徹底改善「橘9」公車在假日經常客滿、民眾望車興嘆的現象，市府團隊在審慎評估後決定提高假日運量。

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王銘德表示，自今年6月12日（星期五）起，每周五至隔周一的假日尖峰時段將實施全新班表。其中，「橘9」假日班次將增加至29班次；而「橘9-1」不僅班次增加至19班次，更首度升級改採43人座的寬敞遊覽車型營運，希望透過「增班、加大車型」雙管齊下，務求以最快速度疏運尖峰人潮。

此外，未來若遇上連續假期，也將彈性調整為「連假前一天至連假後隔天」皆行駛假日班表；至於周二至周四的平日時段，則維持現行兩路線每日各14班、共28班次的服務。

台南市公共運輸處長劉佳峰提醒，「橘9」線目前主要採用電動低地板公車營運，但礙於車輛座位數限制，若遇上乘客人潮眾多、出現站位時，基於行車安全考量，公車將改行駛平面道路，屆時單程行車時間可能會增加15至20分鐘，呼籲欲搭乘高鐵的民眾，假日出門務必預留足夠的轉乘時間，以免影響後續行程。

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