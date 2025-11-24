假日未收垃圾成灰色地帶？35億整治的鹿港溪11天遭7度亂丟垃圾

記者陳佳鈴／彰化報導

耗費35億元整治的鹿港溪連續11天被丟棄垃圾，讓巡守員大嘆民眾公德心崩壞。（圖／鹿港巡守隊）

耗費35億整治的彰化鹿港溪；再度淪為不肖民眾的「非法垃圾場」！鹿港溪巡守隊23日巡查時，發現溪畔又被丟置一大包垃圾，這已是短短 11 天內第 7 次出現同類情況。更巧合的是，每次被棄置垃圾的時間點，幾乎都落在清潔隊未收運垃圾的日子─包含上次颱風假與本週的星期日，令志工們無奈感嘆「又來了！」

巡守隊長黃幸梓指出，上回一次性清除的六大包垃圾才剛處理完，不料過沒幾天，鹿港溪又冒出新的垃圾包。他痛批少數民眾貪圖方便，把溪流當成能任意丟棄垃圾的地方，行徑實在離譜，也讓志工感到心寒。

廣告 廣告

上回一次性清除的六大包垃圾才剛處理完，不料過沒幾天，鹿港溪又冒出新的垃圾包。（圖／鹿港巡守隊）

黃幸梓進一步說，亂丟垃圾者大多選在深夜或清晨，時機隱密，使得抓到現行犯相當不易。

鹿港溪過去因缺乏穩定水源，家庭污水又直接排入，水質長年惡臭，附近居民避之唯恐不及。後來透過前瞻計畫投入 35 億元經費整治，包含興建水資中心、增設污水下水道與打造沿岸綠地，才讓鹿港溪成功從「臭水溝」蛻變為觀光亮點，吸引遊客散步、拍照。

如今卻再度出現整包垃圾遭傾倒的亂象，不僅破壞環境，也讓巡守隊憂心鹿港溪可能重回昔日髒亂樣貌。黃幸梓強調，鹿港溪的改變得來不易，需要全民共同維護，希望民眾勿因一時方便便破壞公共環境。

鹿港溪過去因缺乏穩定水源，家庭污水又直接排入，水質長年惡臭，附近居民避之唯恐不及。後來透過前瞻計畫投入 35 億元經費整治，包含興建水資中心、增設污水下水道與打造沿岸綠地，才讓鹿港溪成功從「臭水溝」蛻變為觀光亮點。（圖／鹿港巡守隊）

短短 11 天內第 7 次出現同類情況。更巧合的是，每次被棄置垃圾的時間點，幾乎都落在清潔隊未收運垃圾的日子。（圖／鹿港巡守隊）

更多三立新聞網報導

中國白酒茅台銷量萎靡！「茅台鎮」8百家酒廠僅剩百家存活

酒醉鬧事！台中醉男突襲警 丟擲杯子劃傷員警手臂遭逮捕

夜店餵酒變狼吻！噁男「手深褲內」狡辯不認 監視器揭惡行猥褻判刑

鄭黃藍白高峰會剛落幕！盧秀燕首發聲：會為藍白合帶新契機

