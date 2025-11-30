假日衝武嶺！ 「高山菜市場」再現 山路違停塞爆

一堆車停在馬路中間動彈不得。（圖／翻攝自福壽山農場臉書）





每逢假日，許多人都會夜衝武嶺欣賞風景看日出，不過停車場爆滿，有些車主竟然直接把車違停在馬路邊，福壽山農場的小編上班途中直接開直播，帶大家看「高山菜市場」亂象，因為他自己也被堵在車流裡。而警方統計，光在30日一早就舉發了45件違停。

福壽山農場小編開在台14甲線，要去上班的路上，遠處就看到前方已經大塞車，宛如貪食蛇。福壽山農場小編：「哇塞了塞爆了。」

整條馬路像停車場，兩邊都是違停車輛，連槽化線都停好停滿，交通大打結。福壽山農場小編：「跟大家隆重介紹，塞車的武嶺。」

廣告 廣告

一堆車停在馬路中間，動彈不得，就連機車也卡在車陣，只能讓下山的車輛先通過，大家才能繼續往前。福壽山農場小編：「很好有我們的警察伯伯們，在這裡維持良好的暢通。」

原來警方就在指引交通，先讓行人通過，才讓車輛放行，不過還是嚴重塞車。福壽山農場小編：「喔幾台1、2、3，3台警察車欸，這個要開單了吧，這要開單了吧停到這裡。」

警車瘋狂鳴笛，要違停車輛趕快開走，但一堆車就是不動，小編再往前開，甚至還有人把車停在旁邊露營。福壽山農場小編：「塞住了塞爆了。」

整條馬路紅通通一片，所有車都被卡死。周末一堆人夜衝武嶺，再度變成高山菜市場，凌晨4點就聽到警笛狂響，停車場入口處完全被堵死，武嶺亭滿滿都是人，鏡頭君也拍到，凌晨4點多停車場已經爆滿，一堆人乾脆違停在馬路邊，還有人直接站在路中間，4點20更誇張，車子被堵到只能逆向。

仁愛分局翠峰派出所副所長張金龍：「採取分流與引導措施，壅塞狀況在用路人配合，及員警疏導後，已恢復順暢。」

警方在武嶺停車場一共舉發45件違停，每到假日就出現高山菜市場亂象，也讓警方疲於奔命。

更多東森新聞報導

合歡山武嶺塞爆兩排違停 民眾氣罵：都被你們卡住！

颱風天「夜衝武嶺」冒雨打卡 21歲男載友下山撞護欄

中秋連假衝武嶺！轎車疑煞車失靈 自撞護欄翻覆

