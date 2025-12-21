假日親子健走不耍廢！高市運發局舉辦大樹區耍廢貓IP健跑活動

《圖說》「2025年大樹區健跑暨運動體驗活動」21日於舊鐵橋溼地生態公園熱鬧登場，吸引超過2,000名民眾共襄盛舉。（圖／高市運動發展局提供）

【民眾新聞網方健龍綜合報導】由高雄市政府運動發展局舉辦「2025年大樹區健跑暨運動體驗活動」，今（21）日於高雄市大樹區舊鐵橋溼地生態公園熱鬧舉行，吸引超過2,000名民眾共襄盛舉，立委賴瑞隆、高雄市議員黃飛鳳、運發局副局長謝汀嵩應邀出席參與活動，向現場大小民眾致意問好。

運發局副局長謝汀嵩表示，運動部成立後目標推廣全民運動及提升規律運動人口，將運動融入日常生活動中，運發局積極在各區推廣運動，連續第2年在大樹區舊鐵橋溼地公園辦理健跑活動，延續去年報名熱潮，推出不到2週時間2,000位即額滿，顯示大樹區民及高雄市民對於全民運動支持。

運動發展局指出，本次活動以耍廢貓IP為主題結合周邊活動，結合健走運動與親子體驗，規劃3公里健走與5公里路跑路線，讓不同年齡層民眾依自身體力選擇參與，不以競速為目的，鼓勵民眾以輕鬆步伐完成路跑、培養運動習慣，此外會場規劃10項親子運動體驗攤位，可以體驗不同運動樂趣；活動現場亦「耍廢貓」安排IP見面會、互動表演、有獎徵答及結合大樹在地農特產與胖卡餐車組成的特色市集，讓參與民眾可以邊運動邊享受特色美食。

運動發展局強調，期盼透過本次活動，讓民眾在自然環境中養成規律運動的習慣，並透過親子共同參與，促進家庭互動與情感交流，讓運動成為日常生活的一部分，明年度高雄富邦馬拉松將在1月11日舉辦，也希望喜歡路跑民眾一起參與，為跑者加油。

《圖說》大樹區健跑暨運動體驗活動規劃3公里健走與5公里路跑路線，鼓勵民眾以輕鬆步伐完成路跑、培養運動習慣。（圖／高市運動發展局提供）