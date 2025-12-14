假日跑山熱點嚴查！東勢警取締噪音車與酒駕不手軟

即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導台9線連續2起死亡車禍！今（12）日上午9時花蓮縣台9線206k壽豐路段，有一輛轎車不明原因自撞路樹，並導致車內69歲張姓男駕駛受困且失去呼吸心跳，經送醫搶救後不治。沒想到，上午10時許台9線北上179.6公里處也發生一起死亡車禍，一名53歲林姓曳引車男駕駛臨時停在北上機車道後下車排泄；不料，一名80歲劉姓老婦騎機車不慎撞上曳引車，當場失去生命跡象，經送醫後宣告不治。警方將進一步釐清2起車禍的原因跟肇責。據了解，張男在今日上午9時51分開車行經台9線南向206k壽豐路段時，不明原因偏向右移，整台車直直撞上一旁的路樹，導致車體變形，而他也因此受困車內。待警消獲報到場後，發現張已經失去呼吸心跳，並在協助脫困後，立即將他送往醫院急救，但最終仍宣告不治。沒想到，台9線上午10時許竟又發生另一起嚴重車禍。當時一名林姓曳引車駕駛行經台9線時，突然肚子痛，因此將車輛停在北上179.6公里處的機車道上，下車到路邊草叢排泄；怎料後方一名劉婦騎著紅色機車，沿著機車道行經該處時，疑似沒有注意到前方臨停的曳引車，筆直撞了上去，導致她當場頭破血流、倒地不起。在一旁排泄的林男聽見碰撞聲，急忙回到車邊，卻發現劉已經一動也不動，因此急忙報警求助。警消獲報到場時，發現劉婦已經失去呼吸心跳，並在送往慈濟醫院搶救後，宣告不治。劉婦當場頭破血流、倒地不起。（圖／民視新聞）林男表示，當時他正開著沒有載貨的空曳引車前往基隆，開到半路時，肚子竟突然絞痛，因此他也急忙將車臨停路上，並到草叢排泄，「回來的時候就看到她撞上了。」根據警方調查，林男持有合格駕照，且沒有酒駕；但劉婦卻「沒有」合格駕照，至於是否酒駕，還有待檢驗人員抽血相驗。警方表示，2起嚴重車禍的詳細肇責及車禍原因，還有待進一步調查釐清。《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：快新聞／台9線一早連2起死亡車禍！80歲老婦直撞曳引車、69歲男自撞雙亡 更多民視新聞報導台積電注意了！美商務部長親自喊話：應投資2000億美元要撤案嗎？助理費除罪化修法掀戰火 陳玉珍遭陳培瑜、鍾佳濱夾擊遭嗆「一輩子也就這樣」客運司機毆打學生 今當庭認罪

