假日跑山熱點嚴查！東勢警取締噪音車與酒駕不手軟
【警政時報 江雁武／台中報導】為有效遏止噪音改裝車輛、酒後駕車及危險駕車等違規行為，臺中市政府警察局東勢分局於114年12月13日上午9時至11時，聯合臺中市政府環保局及交通部公路局臺中區監理所，執行「環、警、監」聯合稽查專案勤務，全面強化交通安全與環境安寧維護。
此次專案鎖定新社區中93線道路，該路段為假日汽車及紅、黃牌大型重型機車前往跑山之重要幹道，警方採定點主動攔查方式，針對改裝噪音車輛、酒後駕車、危險駕車、違規砂石車及微型電動二輪車等進行全面查緝。凡經環保局現場檢測噪音或排氣超標之車輛，即依法當場告發，以保障居民生活品質及用路人安全。
勤務期間適逢周末天氣晴朗，上山車潮明顯增加，執勤人員頂著烈日、揮汗堅守崗位，展現高度執法決心。統計當日共攔查疑似改裝車輛26輛，其中2輛經噪音檢測未符管制標準，環保局依噪音管制法第26條當場開罰新臺幣3,000元；另攔查汽、機車排氣檢驗24輛，其中1輛不合格，依空氣污染管制法告發，處以新臺幣1,500元罰鍰。
東勢警分局長蘇玉坪肯定同仁於高溫下仍堅守崗位的辛勞與專業，並強調未來將持續邀集相關單位組成聯合稽查小組，彙整110報案、1999話務中心及市府陳情平台資料，進行熱時、熱點分析，針對易肇事及噪音熱區加強取締。警方也呼籲所有用路人遵守交通法規，切勿酒後駕車或違規改裝，共同守護交通安全與社區安寧。
