假日輕急症中心上路滿月 每周就診人數成長1成

民眾周日至假日輕急症中心（UCC）就醫。（黃世麒攝）

衛福部試辦「假日輕急症中心」（UCC），讓輕症民眾在周日及國定假日就醫。健保署今公布，上路滿4周，UCC全日看診人數從255人增至337人，平均每周成長1成；明年春節長達9天，健保署正在調查基層診所春節開診率，再視地區確認是否需開設UCC據點補強，預計明年1月公布。

健保署統計，六都UCC共設有13處，由衛生局評估轄區量能後擇定，自11月2日開辦，至今實施滿4周，截至23日，UCC全日看診人數從255人增至337人，平均每周成長率為1成。

健保署統計，4周看診狀況，包括內兒科625人、外骨科606人，轉診人數為27人，約占總看診人數2％。以UCC就醫5大情境區分，最多為呼吸道症狀共406人次（約32.9％），次多為簡單傷口213人次（約17.3％），兩者占約一半。

健保署醫務管理組組長劉林義說，UCC看診人數目前每周成長率約1成，除了希望提供民眾假日另外的就醫選擇，也希望讓基層協助輪班、掌握醫療量能。不過，是否能解決急診壅塞？設點位置是否適合？目前僅上路1個月，衛福部會再觀察一段時間，並請衛生局加強評估選點及當地需求、持續加強宣導。

明年春節9天連假即將到來，為防止重演今年急診壅塞慘況，劉林義表示，UCC的設置也是為此預先準備；此外，健保署針對春節開診醫院、診所，也給予30％～100％加成；未來針對西醫基層診所，每周日也預計增加加給，提高周日開診率。

劉林義說，不少醫療院所踴躍詢問春節開診加成訊息，目前健保署先請基層診所在12月10日前回報春節開診狀況，再視開診率狀況，評估哪些UCC據點春節要開診，目前預計明年1月公布。至於周日診所開診加成，是增加急症科別診療費、護理費及醫事服務費，12月將與西醫基層討論，待總額協商會議通過、共擬會通過，確認加成多少。

