假日輕急症中心上路首日「全台255人就醫」 專家呼籲：加強宣導

衛福部11月2日起試辦「假日輕急症中心」（UCC），讓輕症患者在周日及國定假日就醫。（圖／報系資料照）

為緩解急診壅塞，衛福部試辦「假日輕急症中心」（UCC），讓輕症患者在周日及國定假日就醫。昨天（2）首日上路，全台13家據點僅255人就診，人數不多，健保署表示，未來會加強宣導，但也需要地方衛生局、醫事團體、各醫院共同推廣。

衛福部選定6都共13據點試辦UCC，健保署統計，11月2日第一天全台據點，日診總看診166人、夜診89人，總計255人，其中內兒科109人，外科146人，日診有3人透過綠色通道轉送，1位轉敏盛醫院，2位轉奇美醫院；夜診有1位因頭部受傷轉中榮治療。

健保署醫務管理組長劉林義說明，大部分仍是呼吸道、腸胃道、小兒等症狀為主，包括發燒20人、呼吸道感染99人、腸胃道疾病22人、簡單傷口36人、小兒不適25人，其他症狀如肌肉拉傷、魚刺卡住、流鼻血、慢性病急症如痛風等53人。

台灣醫務管理協會理事長洪子仁認為，UCC首日就醫人數不多，不過政策剛上路都有一段醞釀期，民眾可能還在觀望，也要評估UCC地點是否便利及符合民眾就醫習慣。呼籲未來要確保UCC轉診綠色通道啟動順暢、病歷資料能與醫院及基層串連，也要加強宣導，讓民眾知道可到UCC就醫。

同時，洪子仁指出，國內假日其實有20％診所有開診，其中也有小兒科、耳鼻喉科等，可能只開到中午，但也能分流部分星期日病人需求。衛福部也應整合假日有開診的基層診所位址名單，讓民眾更方便查詢，廣為揭露這些資訊，才能分散大醫院急診人潮、幫助民眾分流就醫。

劉林義表示，政策剛上路一天，成效仍需觀察，除了靠健保署加大宣傳力道，如社群媒體、健康存摺、捷運燈箱等宣導管道，也需要6縣市衛生局、各醫事團體及各醫院協助推廣。

UCC首日就診共255人中，台南永川醫院就有146人，其餘據點幾乎只有個位數。劉林義說，台南就醫人數多，是因各醫院、個管師等，都認真向民眾宣導，會請各分區學習。政策剛開始，需要一段時間醞釀，首日就診民眾就醫體驗都不錯、也不用排隊，要讓民眾改變就醫習慣，也得靠去過的人協助宣傳，各方共同努力推動新政策。

