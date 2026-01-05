假日輕急症中心上路2月成效低迷 醫師工會籲衛福部檢討資源錯置

醫師工會今發表聲明指出，UCC不僅未能有效分流急診人潮，更暴露出政府投入成本與實際效益嚴重失衡的問題。示意圖（翻攝自桃園市政府衛生局臉書）

針對衛福部自去年11月起為緩解急診壅塞而推動的「週日及國定假日輕急症中心」（UCC）政策，台北市醫師職業工會今（5日）發表聲明指出，該制度運作近2個月以來，不僅未能有效分流急診人潮，更暴露出政府投入成本與實際效益嚴重失衡的問題。工會強調，這類實驗性政策應設立明確的檢討指標與止損退場機制，避免珍貴的醫療資源持續空轉。

根據工會彙整的統計數據，這項參考日本模式、由基層醫師輪值的UCC政策，在全國13處設置點的每日總看診人數平均僅約350人，有時甚至不足300人，總體診察量甚至比不上1間急救責任醫院的單日負荷。

特別是在醫療資源密集的雙北地區，5處中心平均每小時僅診療1名患者，全國占比不到2成。相較於其慘淡的就醫人數，政府支出成本卻極為驚人；目前13處中心每日人事成本高達156萬元，扣除民眾部分負擔後，政府仍需負擔至少150萬元。

然而，若將同樣的350名輕症患者放在現有的醫學中心急診就醫，健保支出僅需30至50萬元。這意味著政府為了支撐UCC，花費了高出原急診給付3至5倍的公帑，如此「不惜血本」的資源投入，在第一線急診醫護眼裡，無異於對堅守崗位者的長期勞動力壓榨。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫分析，UCC成效不彰的核心原因在於未能切合民眾的就醫偏好。首先，民眾在週末多有「花錢快速解決問題」的傾向，而UCC與醫學中心急診的收費落差並不足以產生引導效果。其次，都會區基層診所在假日的開業率並不低，且位置多比UCC便利。最後，民眾普遍擔心先到UCC若無法處理仍需轉診，為了避免「白跑一趟」的時間與體力成本，自然會選擇直接前往設備與專科齊全的醫學中心。

工會表示，雖然理解政府急於尋求急診壅塞解方的用心，但醫療照護的投資不該成為一種資源浪費。工會具體建議，政府應為現有的UCC訂定預期目標，若持續無法達標則應考慮退場或遷址。此外，政府應建立院前諮詢管道，透過線上或電話導流，減少民眾直衝急診習慣。若UCC被定位為災難應變中的「韌性醫療」環節，則應以「社區急救站」的標準進行成員培訓與設備打造。

隨著冬令就醫尖峰來臨，氣溫回暖後的就醫潮往往是急診室壓力起點。醫師工會呼籲政府正視UCC與醫院急診之間巨大的資源鴻溝，並重新檢視政策邏輯，以免在資源錯配現況下，讓前線醫護在凜冽寒冬中倍感心寒。

