假日輕急症中心將開跑！石崇良提醒不開立「慢箋」 收費方式曝光
為緩解大型醫院急診壅塞問題，衛福部11月起試辦「假日輕急症中心」（UCC），首波選在六都共13個據點，每周日及國定假日開診，專門收治檢傷分類第三、四、五級病人。衛福部長石崇良今天（29）表示，UCC可提供包括兒科、骨科的內外科治療，但不提供開立慢箋，僅收取最低部分負擔，掛號費則依各縣市核定，希望民眾珍惜醫療資源。
健保署今天公告UCC試辦計畫，實施期間自11月1日至115年12月31日。六直轄市先行試辦，共13處包括：北市聯醫林森院區、昆明院區、附設信義門診部，新北恩樺醫院、怡和醫院，桃園龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、大明醫院、中美醫院，台中臺安醫院雙十分院、家健聯合診所，以及台南的永川醫院和高雄的文雄醫院。
石崇良今天出席慈月社會福利慈善基金會《百大醫言堂》上線啟動典禮，會後受訪表示，UCC將在周日（11月2日）啟動，共有13個據點開診，周日及國定假日早上8點到夜間12點，共16小時，提供民眾一站式輕症服務，例如小傷口處理縫合，以及X光、超音波等簡單檢驗。
石崇良進一步說明，UCC會同時開至少2個診次，每一診都會有內兒科和骨外科，每一診會有2名護理人員，另有提供調劑服務，因此一定會有藥師，另外也配置了醫檢師、放射師等人力，協助必要的抽血、影像等檢查。
收費方面，石崇良說明，UCC收取最低的急診部分負擔，至於掛號費則是由各縣市衛生局核定，每家醫院不同。根據健保署說明，UCC部分負擔比照基層醫療單位急診，收取150元；掛號費由各縣市衛生局協調，同縣市一致。
「請民眾珍惜醫療資源！」石崇良強調，過去急診檢傷分類統計中，約有75％都是第三級的病人，而第四、五級也有10％左右，也就是約8成都不是生命危急的；由於周日開診率較低，民眾若有需要看診可到UCC，藉此分流病人，減少大醫院的急診負荷，但UCC不提供慢性處方箋，若有需要仍請民眾平日前往醫院門診，亦有基層診所周六有開診。
