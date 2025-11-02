假日輕急症中心正式上路！位置在哪、怎麼收費、哪些症狀可看？ 5大QA一次看
為緩解大型醫院急診壅塞問題，衛福部11月起試辦「假日輕急症中心」（UCC）正式上路，全台共設置13處據點，若民眾在假日遇上非重症卻又急需處理，就不必花大錢久候大醫院急診。對此，《CTWANT》也整理了5大QA，帶讀者一起了解。
Q1：什麼是「假日輕急症中心」？診療科別有哪些？
民眾假日若遇上發燒、拉肚子、輕傷等小病，要是需要緊急處理而跑到大醫院急診，恐怕會造成急診壅塞問題，因此衛生福利部中央健康保險署參考日本，推動「假日輕急症中心」。
「假日輕急症中心」除設置急診外，也會開放內（兒）科系及外（骨）科系，另耳鼻喉科、眼科可視需求評估設置，或採遠距會診。
Q2：看診時間？費用怎麼算？
「假日輕急症中心」將從今年11月2日試辦至明年（2026年）12月31日，診療時段為週日及國定假日上午8時至24時，醫療團隊採2班制。
民眾到UCC就醫的部分負擔，原則上比照基層醫療單位急診收取新台幣150元，而對比現行醫學中心急診的部分負擔750元、區域醫院400元，未來民眾將能減輕負擔。掛號費則是由各縣市衛生局協調，同縣市一致。
Q3：服務對象為何？醫療服務有什麼？
「假日輕急症中心」提供的急診醫療服務，以急診檢傷分類第3級、第4級及第5級病人為主，不得開立慢性病處方箋；若病人病況緊急、複雜或屬檢傷分類第1級、第2級者，須設置綠色通道後送醫院，轉診後送機制完善。
Q4：哪類疾病可以去「假日輕急症中心」？
健保署說明，若出現5種症狀，適合至「假日輕急症中心」看診，包括發燒（如肌肉痠痛、感冒症狀、頭痛）、呼吸道症狀（如咳嗽、喉嚨痛）、輕微腸胃道症狀（如腸胃不適、噁心嘔吐、拉肚子）、簡單傷口處理（傷口縫合、輕度燒燙傷、扭傷）以及小兒急性不適。若有其他緊急情況，建議直接前往急診或撥119處理。
Q5：全台13間「假日輕急症中心」在哪？後援醫院有哪些？
台北市（3處）：台北市立聯合醫院林森院區、昆明院區、附設信義門診部。後援醫院：台大醫院、馬偕醫院、三軍總醫院、北市聯醫中興、和平婦幼、忠孝院區等。
新北市（2處）：怡和醫院、恩樺醫院。後援醫院：亞東醫院、雙和醫院。
桃園市（4處）：龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、大明醫院、中美醫院。後援醫院：林口長庚、部立桃園醫院、國軍桃園總醫院、敏盛綜合醫院。
台中市（2處）：台安醫院雙十分院、家健聯合診所。後援醫院：中國醫藥大學附設醫院、台中榮總。
台南市（1處）：永川醫院。後援醫院：成大醫院、奇美醫院、新樓醫院、部立台南醫院。
高雄市（1處）：文雄醫院。後援醫院：高醫附醫。
