假日輕急症中心第二周就診增2成6 全台209人就醫 這家醫院還是最多人
假日及國定假日輕急症中心（UCC）本周為新制上路第二周，依衛福部健保署統計，今天上午8時至下午4時的日診看診人數為209人，比上周日診166人，多了43人。13個地點大多數看診人數均有成長，本周同時有5位兒科醫師加入UCC輪值，日診共看了13位病人。
健保署醫務管理組長劉林義說，今看診209人中，內兒科96人，外骨科113人。以症狀區分，發燒16人；呼吸道症狀63人；腸胃道症狀23人；簡單傷口47人；小兒急性不適19人，另外有41人，看診原因分別是肌肉痠痛、頭暈、腹痛、蕁麻疹、過敏及手腳扭傷等。今天共有3位後送，1位為骨折送亞東醫院，1位腸胃道出血送奇美醫院，1位骨折送台南醫院。
今天日診看診人數仍以台南市的永川醫院最多，雖然較上周105人次略低，但仍高達98人次，其中內科26人次，骨外科72人次，其次為桃園市龜山區大明醫院22人次，台中市台安醫院雙十分院15人次，新北市中和區怡和醫院、高雄市三民區文雄醫院各為14人次，大園敏盛醫院9人次。
另，台北市的北市聯醫昆明院區、北市聯醫附設信義門診部各為7人次，北市聯醫林森中醫院區、新北市土城區恩樺醫院各為6人次，台中市家健聯合診所5人次，桃園市龍潭敏盛醫院、桃園市中壢區中美醫院各為3人次。
劉林義說，針對UCC六都衛生局會持續宣導，本周日診就診人次較上周增加近26%，如上周有民眾指出，沒有兒科醫師，本周經協調兒科醫學會，共有5位兒科醫師加入輪值，健保署將會滾動式進行檢討。
衛福部長石崇良今出席「2025台灣社區整合照顧研討會」於會前受訪表示，UCC自設立至上路時程較短，造成上路前的宣傳時間短也不普及，因此，上周上路以來，這一周由健保署各分區業務組及六都的衛生局加強宣導，特別是針對醫院壅塞的急診進行宣導，雖然要改變民眾的就醫習慣還需要一些時間，目前醫護人員的排班都沒問題，可以讓民眾獲得良好的醫療服務。
石崇良說，如上周台南市的永川醫院共收治146名患者，其中106位患者都是骨外科的病人，如果民眾假日時遭遇外傷，如果僅需要簡單縫合可以到UCC，減輕急診的負擔。
至於，石崇良說，在宅急症照護試辦計畫去年7月上路，目前照顧對象為肺炎、泌尿道感染及軟組織感染等三大常見感染症，而今年上路的OPAT（門診靜脈抗生素治療）則是針對病情穩定、不需住院，但需要接受靜脈抗生素治療的成人患者，可說是全部的感染症患者。衛福部將研擬，首先在宅急症照護計畫與OPAT治療患者接軌，讓在宅急症照護對象擴及至所有感染症患者。
劉林義說，有關在宅急症照護試辦計畫擴大至其他感染症部分，將依石部長指示評估後，提居家專家小組會議討論，再依結論依序提總額研商及共擬會議討論。
