假日輕急症中心試辦已2個月 北市醫師工會質疑成效不彰

為了分流假日輕急症病人，也緩解大醫院急診壓力，衛福部健保署從去年114年11月起試辦假日輕急症中心，簡稱UCC，提供發燒、腸胃不適、外傷等診療服務，不過政策上路2個月來民眾看法不一。

台北市民黃先生表示，「目前的話應該比較不考慮去，因為家裡附近有很多其他大醫院，就不用跑這麼遠。」

台北市民張小姐認為，「因為就在家附近啊，因為平常的診所假日也沒開，那UCC有開OK啊，可以的。」

對此台北市醫師職業工會分析，UCC每天的醫護人員人事成本支出就高達12萬元，全國13處大約156萬元，但新政策上路至今全國UCC每日看診人數僅有350人左右，而且台北、新北5處UCC看診人數占全國比例不到2成，平均每小時才診療1名患者，資源配置及成效令人擔憂。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫指出，「擔心政府不斷地資金挹注，但其實反而是沒有辦法達到預期的效益，也會讓民眾和醫界的這些夥伴其實是感到相當的失望和擔憂。」

健保署副署長張禹斌回應，「南區的經驗還不錯，它是透過一些醫學中心，在它的門診或急診部分會貼出宣導，那有些醫師也會跟民眾做說明，我們會把這整套的宣導方式移到像新北、台北這些醫院。」

而根據健保署統計，UCC目前總就醫人數已超過3200人，預計上路6個月後，也就是今（2026）年4月會一併檢討是否增擴開設地點；至於今年農曆春節假期長達9天，將以加成獎勵、鼓勵診所開診，1月9日會再次統計診所開業情形，以評估UCC春節開設狀況。

