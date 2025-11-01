假日輕急症中心週日開設！時間、症狀一次看

▲為了緩解急診壅塞，衛福部啟動假日輕急症中心試辦計畫，目前以六都為主。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 為解決急診壅塞，衛福部於11月2日正式啟動「假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫。包括台北、新北、桃園、台中、台南及高雄六都先行，共設置13處據點，目的就是希望在週日或連續假日可以讓雖然急、但檢傷分類屬於第四、五級的人，可以有地方就醫，以落實分級醫療。至於有哪些症狀、要去哪裡就醫，《NOWNEWS今日新聞》整理相關QA提供民眾參考。

Q：什麼是假日輕急症中心？

A：衛福部健保署參考日本做法，在週日或連續假日時開設的據點，目的盼能將輕症，如發燒、拉肚子或較輕微的外傷者，雖然不是很嚴重，但須要急著處理的檢傷分類第四、第五級患者分散。

廣告 廣告

衛福部長石崇良指出，因為週日的基層診所開診率會下降，病患若有需求也只好到醫院掛急診。

Q：哪裡有開假日輕急症中心？

A：目前以六都先行試辦。

📍台北市：台北市聯合醫院林森院區（後援醫院為聯合醫院中興院區、台北馬偕醫院）、林森中醫昆明院區（後援和平婦幼院區、台大醫院）、信義門診部（後援醫院聯合醫院忠孝院區、三軍總醫院）。

📍新北市：恩樺醫院（後援醫院亞東醫院）、怡和醫院（後援醫院雙和醫院）。

📍桃園市：龍潭敏盛醫院（後援醫院國軍桃園總醫院）、大園敏盛醫院（後援醫院敏盛綜合醫院）、大明醫院（後援醫院林口長庚醫院）、中美醫院（後援醫院衛生福利部桃園醫院）。

📍台中市：臺安醫院雙十分院（後援醫院中國醫藥大學附設醫院）、家健聯合診所（後援醫院台中榮總醫院）。

📍台南市：永川醫院（後援醫院國立成功大學醫學院附設醫院、奇美醫院、台南新樓醫院、衛生福利部台南醫院）

📍高雄市：文雄醫院（後援醫院財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院）。

Q：假日輕急症中心看診時間為何？

A：時段以週日及國定假日為主，從上午8時至晚間12時，醫療團隊分為2班制。

▲假日輕急症中心於週日、連續假日開設，症狀部分包括發燒、呼吸道症狀等都可前往就醫。（圖／健保署提供）

Q：哪些人或情況可以去假日輕急症中心就診？

A：健保署提醒有5大類情況可前往就醫。包括內（兒）科、外（骨）科，具備簡易X光及急救設備，如生產包、電擊器等設備；另外，耳鼻喉科、 眼科可視需求評估設置或採遠距會診方式。不得開立慢性病處方箋。

發燒：肌肉痠痛、感冒或頭痛。

呼吸道症狀：咳嗽、喉嚨痛等。

腸胃道症狀：腸胃不適、胃痛、噁心嘔吐、拉肚子等。

簡單傷口處理：傷口處理、傷口縫合、輕度燒燙傷、扭傷等。

小兒急性不適：小兒發燒、呼吸道、腸胃道症狀還有簡單傷口處理。

其餘緊急情況則建議直接前往急診或撥119處理。

Q：去假日輕急症中心的費用要多少？

A：健保署說明，比照基層醫療單位，急診部分負擔150元。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

50歲成人公費流感疫苗接種！11月新制一次看 假日輕急症中心試辦

「假日輕急症中心」11／2上路！六都13處地點、後援醫院一次看

假日急症中心「基層醫護優先」！石崇良：禁止醫院強迫、不用鼓勵