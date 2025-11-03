假日輕急症中心首日上路255人 健保署：仍處觀察期

UCC上路首日，日診計服務166人、夜診89人。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕「週日及國定假日輕急症中心(UCC)」昨日首次營運，衛福部健保署統計，日診計服務166人、夜診89人，患者以呼吸道感染最多，其次為簡單傷口、小兒不適等。健保署醫務管理組長劉林義說，UCC上路首日人數偏少，可能與民眾就醫習慣不同有關，目前仍處於觀察期，後續會加強宣導。

衛福部統計，大醫院急診有8成患者屬檢傷3至5級的患者，情況並不危急，但假日基層醫療院所普遍沒有開診，僅有約2成會提供服務，導致部分輕症、急症患者往大醫院急診集中，為緩解相關情況，衛福部11月起試辦UCC，在週日與國定假日提供輕急症醫療服務，昨日首度提供服務。

衛福部健保署統計，昨日全國13個UCC，日診總看診166人，夜診89人，總計255人，其中內兒科109人，外科146人，看診結果顯示，日診有3人透過綠色通道轉送，1位轉敏盛醫院，2位轉奇美醫院，夜診有1位因頭部受傷轉中榮治療。另劉林義解釋，昨日原公布UCC日診169人中，有3人與夜診重複，因此今日修正為166人。

UCC就診患者情況方面，劉林義說明，255名個案中，發燒共20人，呼吸道感染99人，腸胃道疾病22人，簡單傷口36人，小兒不適25人，其他症狀(肌肉拉傷、魚刺卡住、流鼻血、慢性病急症如痛風等)53人。

至於外界關注UCC上路首日、就診人數明顯偏少，劉林義說，新制上路首日人數偏少是可預期的，目前仍處於政策觀察期，接下來數週會持續關注民眾對於UCC的使用情況，也將利用捷運燈箱等媒介多加宣導，呼籲民眾可以多注意住家周邊是否有UCC等醫療資源可利用。

劉林義也提到，台南永川醫院昨日就診人數特別多，經瞭解可能與該院是當地老牌醫院、又位處市中心有關。

