假日輕急症中心首開張日 「這醫院」就診人次衝破百人

UCC於週日及國定假日期間，提供民眾醫療服務。

〔記者林志怡／台北報導〕「週日及國定假日輕急症中心(UCC)」今日啟動，6都總計設置13處地點。健保署統計，首日總計有169人次就診，其中台南永川醫院就佔了108人次，另就診科別方面，以外科106人次最多，內兒科則有63人次，其中有3人透過綠色通道，分別轉送敏盛醫院、奇美醫院等。

UCC設置地點包括台北市3處(聯合醫院林森院區、昆明院區、信義門診部)、新北市2處(恩樺醫院、怡和醫院)、桃園市4處(龍潭敏盛、大園敏盛、大明醫院、中美醫院)、台中市2處(台安醫院雙十分院、家健聯合診所)、台南市1處(永川醫院)，以及高雄市1處(文雄醫院)。

健保署統計，截至今日下午4時，全國13個UCC，日診總看診169人次，其中內兒科63人次，外科106人次，看診結果有3人次透過綠色通道轉送，其中1位轉敏盛醫院，2位轉奇美醫院。

健保署醫務管理組長劉林義補充，經綠色通道轉送的3人，後送原因分別是X光發現肺部全白、嚴重頭暈，以及抽血檢驗後發現白血球值過高。

此外，症狀近9成都是因發燒、呼吸道症狀、腸胃不舒服、簡單傷口處理或挫傷等五大情境，少數為慢性病急性發作，如痛風、偏頭痛，及肌肉拉傷、扭傷、魚刺卡住、流鼻血等，其中小兒急性不適有4位。

對於首日UCC利用情況，劉林義說，首日就診人數較少是在預期內的，目前日診結束，接下來要觀察夜診情況，以及接下來數週UCC的運作情形，並對加強對外宣導，也呼籲民眾可以多注意住家周邊是否有UCC等醫療資源可利用。

劉林義也提到，台南永川醫院今日就診人數特別多，經瞭解可能與該院是當地老牌醫院、又位處市中心有關，且今天該院就診患者中，內兒科計28人、外科計80人，就診人數一度多到需要其他醫師前來支援。

另對於今日服務情況，廣慈長照復健醫療中心執行長、同時負責UCC醫師排班和流程規劃的腎臟內科醫師吳岳霖說，昨天第1位前來北市聯醫信義門診部的是一位小朋友，因為呼吸道症狀，在奶奶陪同下前來就醫，後續UCC的運作情況也都很順利，但他也坦言，「來的人真的不多」，未來還要好好加強宣傳。

