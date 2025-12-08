假日輕急症中心「上路滿月人數仍低」 1患者治療成本高達1.5萬

衛福部推動的周日及國定假日輕急症中心（UCC）試辦計畫上路滿月，就醫人數卻遠低於預期，六都十三處臨時急診場域一個月僅收治約一千五百多名患者。以每月預算二千一百萬元計算，平均每名患者成本高達近一萬五千元，引發醫界對春節期間急診壅塞問題的憂慮。

根據《聯合新聞網》報導，「UCC地點距離急診壅塞的醫學中心都還有一段距離，開辦前就可預知無法解決急診壅塞問題。」民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，就醫人數偏低與民眾不知相關訊息及缺乏信任感有關，呼籲衛福部應積極推廣。她同時建議，衛福部應關注醫院在春節期間釋出的量能是否確實用於急症與感染相關病人收治，並評估增設類流感門診，減少病人湧入急診的需求。

健保署統計顯示，UCC試辦計畫第一週就醫人數僅二百五十五人，到第五週也僅增至三百四十九人，十一月累計約一千五百多人次。就醫患者以呼吸道、腸胃道、外傷、發燒等症狀為主。依照規畫，該計畫從今年十一月至明年底的試辦經費超過三億元，但目前成效不彰，且難以達成「紓解急診壅塞」的設置目標。

一名不具名的醫界人士透露，在健保財務拮据的情況下，衛福部願意投入資源成立UCC，可能是為了了解哪些區域、地區醫院或基層診所能配合醫療政策，為未來健保擇優給付措施預作準備，投入資源於值得扶植的醫療機構。

「今年年初急診已經跌倒一次，明年九天的春節連假，不可能允許再跌一跤。」新光醫院副院長洪子仁表示，衛福部醫事司今年十月已啟動急診量能盤點計畫，組成專家委員小組到各大醫院急診實地訪視。該小組成員包含急診專科醫師、護理代表、醫務管理學者以及建築師等，從急診空間動線、流程設計、床位配置到人力調度，多面向提出改善建議。

負責北市聯醫附設信義門診部、廣慈長照復健醫療中心營運長吳岳霖指出，UCC每週僅開診一次，且設置於新設門診部，知名度不高，不少病人是臨時上網搜尋「假日有沒有門診」，或透過健保APP得知UCC訊息才前來就醫。

「UCC對民眾很有幫助。」上個月支援三次假日門診的北市聯醫忠孝院區一般內科病房護理長徐筱捷說，相較於大醫院急診，輕症患者到這接受治療，不僅節省時間及醫療費用，且進行X光、血液檢查無須排隊，患者滿意度極高。

為因應明年農曆春節長達九天的連假，新光醫院已決定加開特別門診，並調整病床與人力配置。洪子仁副院長表示，該院明年除夕上午將加開一般外科、整形外科、胸腔外科、婦產科各一診，耳鼻喉科三診；初四則加開內分泌科、心臟內科、胸腔內科、一般外科、整形外科、神經外科、耳鼻喉科、婦產科、骨科、眼科等多項門診。

住院病房方面，新光醫院考量春節期間常規性手術暫停，將開放外科病床三十至五十床加入調度，一旦急診湧入需要住院的待床患者過多時，將由值班醫療副院長或總醫師隨時調度病床，讓該住院的病人盡快住院，避免急診區人滿為患的情況再度發生。

