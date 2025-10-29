「假日輕急症中心」周日上路 不能開慢箋
為緩解大型醫院急診壅塞問題，衛福部11月起試辦「假日輕急症中心」（UCC），首波選在六都共13個據點，每周日及國定假日開診，專門收治檢傷分類第3、4、5級病人。衛福部長石崇良29日表示，UCC可提供5類患者治療，但不得開立慢性處方箋，希望民眾珍惜醫療資源。
健保署29日公告UCC試辦計畫，實施期間自今年11月1日至明年12月31日，第一個看診日是本周日（11月2日）。試辦地點包括：北市聯醫林森院區、昆明院區、附設信義門診部，新北的恩樺醫院、怡和醫院，桃園的龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、大明醫院、中美醫院，台中的台安醫院雙十分院、家健聯合診所，台南的永川醫院和高雄的文雄醫院。
石崇良表示，UCC在周日及國定假日早上8點到夜間12點，提供民眾一站式輕症醫療服務，開設至少2個診次，每一診都會有內兒科和骨外科，除醫護人員外，還有藥師提供調劑服務，以及醫檢師、放射師提供必要的檢查。
收費方面，UCC看診費用比大醫院便宜，收取最低的急診部分負擔，比照基層醫療單位急診收取150元；掛號費則是由各縣市衛生局核定，同縣市一致。
健保署提醒，周日或連續假日若有5類情況，如發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口、小兒急性不適，可至UCC就醫；若為出院者，建議先電話諮詢原住院院所。至於其他緊急情況，建議直接前往急診或撥119。
「請民眾珍惜醫療資源！」石崇良指出，過去急診檢傷分類統計中，約有75％都是第3級的病人，而第4、5級約占10％，希望透過UCC分流病人，減少大醫院的急診負荷。他強調，UCC不提供慢性處方箋，若有需要，請民眾平日前往門診。
